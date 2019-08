Wenn zwei Zentimeter eine Hürde sind

In einem Rollstuhl sitzend galt es Hindernisse und einen Parcours zu bewältigen.

„Boah, ist das schwer“, stöhnt Max. Es ist der dritte Anlauf, den der Joachim-Schumann-Schüler unternimmt, um das nur etwa zwei Zentimeter hohe Hindernisse zu bewältigen.

Normalerweise würde ihm der kleine Absatz beim Gehen wahrscheinlich noch nicht einmal auffallen, aber gestern Vormittag saß er in einem Rollstuhl. Und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Beim dritten Anlauf und dank wertvoller Tipps schafft Max auch diese Station des Rollstuhl-Hindernisparcours.

„Integration, Inklusion und Fair Play“ – unter diesen drei Schlagworten stand gestern das „Näher dran“-Integrationssportfest, das unter Federführung der Sportlehrer Sandra Weitzel, Victoria Ludwig, Heike Vogel und Jan Willand zusammen mit der Sportjugend Hessen und der AOK einen ganzen Vormittag das Schulgelände prägte. Während es für die Jahrgangsstufen fünf bis acht ein Parcours aus vier Paralympics-Stationen zu bewältigen galt, spielten die Neunt- und Zehntklässler ein „Fair-Play-Streethandball“-Turnier aus.

Das Miteinander ist angesagt

Wie ist es, Sport zu machen, wenn man blind, taub, in der Bewegung eingeschränkt ist oder im Rollstuhl sitzt? Im Klassenverband konnten das die Schüler erleben. Zum Beispiel beim Goalball – eine Sportart für Menschen mit Sehbehinderung. Während es bei sportlichen Wettkämpfen darum geht, den Klingelball ins gegnerische Tor zu werfen, war auf dem Außengelände der Schumann-Schule das Miteinander angesagt.

+ Das Müsli erradeln – denn mit jeder Umdrehung auf dem AOK-Rad wird eine Flockenpresse angetrieben.

Denn die mit verbundenen Augen auf ihren nummerierten Positionen sitzenden Kinder und Jugendlichen mussten sich den Ball jeweils möglichst genau zurollen. Der Gehörsinn war also auf das Äußerste gefragt. Auch beim Sitzvolleyball, Teamtennis und dem Rollstuhlbiathlon – einer schob den Rollstuhl und der darin Sitzende musste mit einem Blasrohr auf die Zielscheiben schießen – war Teamfähigkeit gefragt. In ganz besonderer Form. Denn eine Klasse trat nicht alleine, sondern jeweils im Zusammenspiel mit einer höheren Klasse als „Klassentandem“ an.

Erfolgreiche Sensibilisierung

Durch diesen besonderen Wettkampfmodus und die spielerische Herangehensweise können die Schüler mit hoher Motivation vielfältige und lehrreiche Erfahrungen machen, die im normalen Schulalltag schwierig zu integrieren sind, berichten die Lehrer. Vor allem das Sensibilisieren auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung dürfte beim gestrigen Aktionstag auf eindrucksvolle und vielfältige Art gelungen sein.

+ Beim klingelnden Goalball müssen sich die „blinden“ Spieler auf ihr Gehör verlassen. Fotos: NKÖ

Auf mehr als nur aufs Torewerfen kam es in den beiden Handballkäfigen an, in denen der Sport ohne den Ball zu prellen (maximal drei Schritte mit Ball laufen, dann abspielen) und ohne Körperkontakt gespielt wurde. Der besondere Clou aber war: Neben den zwei Punkten für den Sieger und einen für den Verlierer, wurden nach der Partie noch drei zusätzliche Fair-Play-Punkte vergeben – unter anderem für das Kriterium, dass jeweils alle Spieler einer Mannschaft ins Spiel miteingebunden worden sind. „So kann der sportliche Verlierer mit den Fair-Play-Punkten sogar noch gewinnen“, erklärt Sportlehrer Willand.

Neben den beiden Wettbewerben hatten Sportjugend, die städtischen Kinder- und Jugendförderung, die AOK sowie die Feuerwehr Babenhausen mehr als 20 weitere Stationen zum Austoben und Ausprobieren aufgebaut: Abseilen aus dem zweiten Stockwerk, Kletterwand, Slackline, Schach, Schubkarrenparcours, Jonglage und vieles mehr.

VON NORMAN KÖRTGE

Quelle: op-online.de