30 Jahre nach dem Mauerfall: Zeitzeugen erzählen Anekdoten 

Die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November sind vorbei. In der Bachgauschule ist dieses Stück Geschichte lebendig geworden. Vier Zeitzeugen erzählten ihre Geschichten vom geteilten Deutschland - und der Zeit danach.

Babenhausen – Seinen besten Freund für die Stasi bespitzeln? Für den Schüler Michael Gelbke kam das nicht in Frage. Auch wenn er in Dresden in einer von den Eltern kommunistisch geprägten Familie aufgewachsen ist und er selbst die Thälmann-Pioniere durchlebte und Klassensekretär der FDJ wurde, ein Unding. „Das ging nicht in meinen Kopf“, erzählte der Mainhäuser in der Aula des Bachgau-Gymnasiums. Was er nach der Aufforderung gemacht habe, wollte eine Schülerin von ihm wissen. „Ich bin zu meinem Freund gegangen und habe es ihm erzählt“, so Gelbke. Konsequenzen seien ihm egal gewesen. Das war in den Siebzigern und der Anfang eines Lebens abseits der vom DDR-Regime geforderten Staatstreue.

„Mauerfall 1989 – und dann?“ – unter diesem Motto fand die von der Kinder- und Jugendförderung, der Bachgauschule sowie dem Büro für Erinnerungskultur initiierte Veranstaltungsreihe „Das bin Ich!“ zur Wochenmitte im Gymnasium statt. Vier Zeitzeugen schilderten ihre Erlebnisse an das Ereignis – und die Zeit danach.

Die weiteste Anreise hatte dabei Tino Obst, Bürgermeister von Babenhausens Partnerstadt Lichtentanne in Sachsen. Es seien „euphorische Gefühle“ gewesen, erzählte er von den Stunden und Tagen nach der Nachricht. Er und seine Freunde seien aber auch ganz pragmatisch an die Sache rangegangen: „Wie kommen wir am besten und schnellsten nach Hof?“ – dem nächstgelegenen Grenzübergang. „Es roch so gut“, sind seine persönlichen Erinnerungen, als er die Geschäfte im Westen betrat. Kein Vergleich zu der brach-liegenden Wirtschaft in der DDR.

Alles sei schöner und bunter gewesen, intakte und farbige Hausfassaden, geteerte Feldwege und viele verschiedenen Nationalitäten – das sind die ersten Eindrücke von Elke Bergerin im Westen. Die in Thüringen Aufgewachsene zog es 1991 nach Hessen. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Kindererzieherin in Babenhausen. Zunächst an der Danziger Straße, nun in der Kita in Hergershausen. Als Kind und Jugendliche habe sie die DDR kaum als Repressionsstaat wahrgenommen – erst als es zum Studieren nach Eisenach ging und sie dort „frechere Leute“ kennenlernte, die im Untergrund in der DDR verbotene Musik hörten. Das sei für sie ein Alarmzeichen gewesen: „Hier ist was richtig faul.“ Die Nachricht vom Mauerfall konnte sie zunächst gar nicht glauben: „Ich bin in den Keller und haben eine Flasche Sekt geholt. Den gab es sonst nur an Silvester.“

„Ich habe Zähne geputzt und bin ins Bett.“ Für den Babenhäuser Benjamin Hahn, 1989 zehn Jahre alt, war der Abend des Mauerfalls nichts Besonderes. Jahre später zog es ihn allerdings in die neuen Bundesländer. Er hatte seine Diplomarbeit über die Präventionsarbeit mit rechtsextremen Jugendlichen geschrieben. „Da hat sich der Osten angeboten“, berichtete er. Das war auch das Thema, das in den Nachfragen der Schüler einen großen Stellenwert einnahm – Rechtsextremismus und Wahlerfolge Wahlererfolge der AfD. Der parteilose Bürgermeister Obst nannte Frust, Zorn und Unwissenheit als Gründe und betonte, ohne Aussagen der Partei verharmlosen zu wollen, dass nicht jeder AfD-Wähler rechts sei: „Es ist eine Protestwahl.“ Die Ungleichheit bei Lohn und Rente gegenüber dem Westen nannte Hahn als weitere Gründe. „40 Jahre ohne Ausländer haben ihre Spuren hinterlassen“, meinte Gelbke zum rechten Gedankengut im Osten: „Sie alle sind aufgefordert, sich dagegen zu wehren“, sagte er zu den Schülern.

Gelbke selbst hat sich widersetzt. Dem Nichtbespitzeln seines Freundes folgte wegen seiner Ablehnung des Wehrdienstes eine Haftzeit. Er durfte nicht mehr Medizin studieren. 1984 stellte er einen Ausreiseantrag. Im Februar 1989 wurde er genehmigt. Ein halbes Jahr später fiel die Mauer. Seine ersten Gedanken: „Mist! Die ganzen Repressalien umsonst. Die dürfen jetzt alle einfach so über die Grenze latschen.“

