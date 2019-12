Post zieht vom Bismarckplatz ins Bauzentrum an der Bundesstraße 26

Im Januar zieht die Postfiliale vom Bismarckplatz in das Bauzentrum „Andre+Oestreicher“ an die Bundesstraße 26. Paketabholer profitieren von einem großen Parkplatz und längeren Öffnungszeiten.

Die Tage der Postfiliale am Bismarckplatz sind gezählt. Der Eigentümer hat den Mietvertrag gekündigt.

Babenhausen – Was bereits als Gerücht in der Stadt die Runde machte und von Bürgermeister Joachim Knoke in der Stadtverordnetenversammlung in seinem Bericht aus dem Magistrat kurz und knapp als „Umstrukturierung im Filialnetz der Deutschen Post“ umschrieben wurde, bestätigt auf Anfrage Post-Pressesprecher Stefan Heß. Am Samstag, 18. Januar, schließt die Filiale in der Kernstadt für immer ihre Pforten, um sie am Montag, 20. Januar, im Bauzentrum „Andre+Oestreicher“ neu zu öffnen. Grund: Der Mietvertrag für die Räume am Bismarckplatz wurde seitens der Eigentümer gekündigt.

Am neuen Standort an der Bundesstraße 26 wird es die bisherigen Leistungen 1:1 weiter geben, also auch die Dienste der Postbank, berichtet Heß, für den die Filiale im Hand- und Heimwerkermarkt Vorteile bietet: Zum einen die längeren Öffnungszeiten – montags bis freitags bis 19 Uhr und samstags bis 18 Uhr und ohne Mittagspause – und zum anderen der Parkplatz. Für die vielen Paketabholer dürfte beides eine große Entlastung sein.

Babenhausen: Auch in der Kernstadt bleibt die Post vertreten

Der Meinung ist auch Timo Kraus, einer der Geschäftsführer bei „Andre+Oestreicher“. Auf der Suche nach neuen Räumen sei die Post an ihn herangetreten, erzählt er. Nach kurzer Bedenkzeit habe er dem Vorhaben zugestimmt. Am Montag, 6. Januar, würden die Umbauarbeiten beginnen, berichtet Kraus. Auch Postfächer werde es dann im Bauzentrum geben. Personal vom Bismarckplatz werde ebenfalls übernommen.

Ohne eine postalische Grundversorgung müssen die Babenhäuser Kernstadt-Bewohner trotz des Wegzugs allerdings nicht auskommen. Nach wie vor, nur wenige hundert Meter vom Bismarckplatz entfernt, werden in der bei „Zettel & Stift am Eck“, Fahrstraße 4, untergebrachten Postfiliale Dienstleistungen angeboten. Dazu gehören neben dem Kauf von Briefmarken auch das Versenden von Briefen und Pakten sowie ein Angebot an verschiedenen Umschlägen und Leerkartons.

VON NORMAN KÖRTGE

