Schnuckeliges Stelldichein: Auf dem Weihnachtsmarkt in Harreshausen 

Klein, aber fein: Der Weihnachtsmarkt in der schmucken Harreshäuser Gersprenzstraße überzeugte erneut durch seine Gemütlichkeit.

Harreshausen – Am frühen Samstagabend hatte Joachim Funk am Stand vom Freundeskreis „Die Vöchel“ eine Nachricht parat, die sich positiv wie negativ betrachten ließ: „Wie im letzten Jahr ist die grobe Wildschweinbratwurst gleich aus“, sagte er mit Blick auf die hervorragende Nachfrage. Wer nach halb sieben kam blieb nur der Hinweis, dass er sich für diesen Gaumenschmaus bis 2020 gedulden muss. Als Alternative waren für einen begrenzten Zeitraum aber noch feine Wildschweinbratwürste zu haben – bis auch hier ausverkauft vermeldet wurde. Die Herkunft des Grillguts offenbarte sich als ungewöhnlich: Während man die feine Sorte aus dem Spessart bezog, sorgte für die grobe Funks Petter. Der Taufpate ist Jäger im Odenwald. Die Zubereitung übernahm mit Jürgen Langheinz ein gebürtiger Harreshäuser.

„Wir haben elf Stände. Das sind so viele wie im Jahr zuvor“, berichtete Organisator Harald Weidler. Das Mitglied mehrer Vereine und Gruppen im Ort ist stets engagiert, dass im kleinen Stadtteil „was läuft“. Das weihnachtliche Stelldichein erfuhr am Wochenende die dritte Neuauflage. Seit Anbeginn findet es nur an einen Tag statt. Vor allem die gute Mischung aus Ständen von Vereinen und Privatperson, das Fachwerk der anliegenden Häuser und die Überschaubarkeit führen zu einem schnuckeligen Weihnachtsmarkt. Die Vereine ASV, Middedrin und TSV ergänzten diesmal die Angebote der evangelischen Kirche, der Vöchel und die eines halben Dutzend privater Beschicker. Zu Letzteren zählten Mathilde und Anna-Maria Müller. Die Familie entpuppt sich als durchweg kreativ: Mama Mathilde macht Papierarbeiten, Tochter Anna-Maria stellt raffinierte Liköre mit bekannten Leckereien her und der Papa schließt den Kreis mit seinen Holzarbeiten. Auch beherrscht es Anna-Maria kleine Lichterketten in Glasflaschen zu drapieren. „Die Liköre halten sich rund vier Wochen, sofern man sie kühl stellt“, weiß die junge Harreshäuserin.

Die schmucken kleinen Fläschchen standen direkt neben den „Explosionsboxen“ der Mutter. Hinter dem Namen steckt nichts anderes als quadratische Papierarbeiten, die unverhofft aufklappen und im Inneren eine Überraschung bieten. „Wir haben den Namen aber in Überraschungsboxen umbenannt. Sonst glauben am Ende wirklich noch Leute ich hätte Sprengstoff da drin“, meinte das Duo lachend.

An allen Ständen war nahezu dauerhaft Betrieb. Allenfalls die Windböen störten immer mal wieder das heimelige Ambiente. Neben Wildschweinbratwürstchen hatten die „Vöchel“ mit „Almkaffee“ noch eine weitere Besonderheit parat. Den weißen Trunk hatten Manuela Giewolies und Anne Kattner für den Freundeskreis, der sich schon in den 1980er Jahren gründete und heute aus gestandenen Mannsbildern im Alter von um die 50 Jahren besteht, zubereitet. Wer einen Almkaffee trank beließ es meist nicht bei einem: zu lecker schmeckte die Kreation aus der Steiermark. So gab sich Manuela Giewolies bei Nachfragen zu den Zutaten geheimnisvoll, auch weil das Getränk mit Kaffee gar nichts zu tun hat. Nur die Hinweise Milch, Alkohol und Gewürze waren ihr zu entlocken. Zeitgenossen mit feinen Gaumen schmeckten Eierlikör, Rum und Vanille heraus.

Unter den Markt zog Weidner ein zufriedenes Fazit. Trotz Wind und gelegentlichem Nieselregen erwies sich der Markt als gut besucht. Dem schloss sich Joachim Funk an. „Es ist einfach wunderbar zu sehen, wenn alle zum Wohl des Dorfes an einem Strang ziehen“, sagte er.

