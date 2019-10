Second-Hand-Laden „Anziehpunkt“ steht vor dem Aus

Als Gerücht war die Nachricht schon in der Stadt unterwegs. Auf Nachfrage unserer Zeitung kam nun die Bestätigung: Für den „Anziehpunkt“ geht es bald nicht weiter.

Babenhausen – hat Peter Janakiew, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Dieburg, jetzt bestätigt: Der DRK-Kleiderladen „Anziehpunkt“, der vor knapp zehn Jahren, im März 2010, in der Fahrstraße 16 eröffnet wurde, schließt Ende des Jahres. Der Grund: Der Second-Hand-Laden, in dem jeder Bürger, auch ohne Bedürftigkeitsnachweis, preiswerte, gespendete Kleidung einkaufen kann, trägt sich zwar, aber er erwirtschaftet keinen Überschuss.

Das ist das Problem für den Kreisverband, der zur Finanzierung seiner vielfältigen Aufgaben, die zu 90 Prozent ehrenamtlich geleistet werden, darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen. Auch mit seinen Kleiderläden. Nach dem „Anziehpunkt“ in Babenhausen, in dem drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und sechs bis acht ehrenamtliche Helferinnen tätig sind, wurde vom DRK im Landkreis auch in Dieburg und Reinheim ein solcher Laden eröffnet. Und diese Läden, die steuerrechtlich als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eingeordnet werden, sollen sich nicht nur selbst tragen, sondern einen „signifikanten Beitrag“ zur Finanzierung der ehrenamtlichen Arbeit des DRK leisten.

Babenhausen: Kreisverband leidet unter Mitgliederschwund

Um den sozialen Verpflichtungen als Wohlfahrtsverband nachkommen zu können, müsse man sich um ausreichende finanzielle Mittel kümmern, erklärte Janakiew im Gespräch. „Da wir keine Gelder der öffentlichen Hand bekommen und als Kreisverband kein Seniorenheim oder ähnliches betreiben, sind wir zur Finanzierung unserer ehrenamtlichen Arbeit neben den Mitgliedsbeiträgen und Spenden im Wesentlichen auf die Einnahmen aus Blutspenden, Erste-Hilfe-Kursen und eben den Kleiderläden angewiesen“, beschreibt er das Dilemma des Kreisverbandes, der unter massivem Mitgliederschwund leidet.

+ Immer mittwochs sind die hauptamtliche Mitarbeiterin Gisela Axtmann (links) und die ehrenamtliche Helferin Elfriede Grigsby für die Kundschaft da. © Fotos: Grimm

In den vergangenen zehn Jahren sei die Mitgliederzahl des DRK-Kreisverbandes Dieburg von knapp 10 000 auf jetzt 4 500 gesunken. Die Kluft zwischen den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden und den steigenden Kosten, beispielsweise für die Ausrüstung und das Material, die Rettungswagen, die Ausbildung der Helfer und anderes werde immer größer.

Babenhausen: Hoffen auf einen Nachfolger

„Uns ist der Entschluss, die Türen des Kleiderladens zum Jahresende endgültig zu schießen, nicht leicht gefallen, denn wir wissen, dass wir vielen Menschen in Babenhausen und Umgebung mit diesem Angebot geholfen haben und dass es einen grundsätzlichen Bedarf an preiswerter Kleidung gibt. Das zeigt sich auch in dem hohen Kundenzuspruch. Ebenso gilt es, die Bereitschaft der Bevölkerung zu würdigen, viele gut erhaltene Dinge für den Kleiderladen zu spenden, was ja auch zu einer nachhaltigen Weiterverwendung beiträgt“, betonte er.

„Wir hoffen deshalb, dass ein anderer Verein oder eine örtliche Organisation den Laden von uns übernehmen und die geleistete Arbeit fortführen kann. Wir würden das Geschäft am liebsten ‘warm übergeben’, so wie es ist und gar nicht leer räumen“, sagte Janakiew, der darauf hinweist, dass die Kleiderläden in Dieburg und Reinheim von der Schließung nicht betroffen sind. Auch in Babenhausen kann weiterhin gespendete Kleidung zu den bisherigen Öffnungszeiten abgegeben werden kann. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und dienstags und donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr.

Zu Ende geht es auch am Ostheimer Hang. Die maroden Gebäude auf dem Sportgelände am Ostheimer Hang fallen bald der Abrissbirne zum Opfer. Anders sieht es aus bei der „Auslese“: Walter Proboscht führt die Buchhandlung seit gut sieben Jahren erfolgreich in der Altstadt von Babenhausen.

VON PETRA GRIMM

