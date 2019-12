TVB-Wizards sind mit acht Basketballteams am Start

Zum Wurf setzt Magnus Scharff (am Ball) vom Landesliga-Team der TVB-Wizards an.

König Fußball? Von wegen! In Babenhausen stellen bei Ligazugehörigkeit und Zuschaueraufkommen neben den Handballern der SG Rot-Weiß (Männer-Oberliga) insbesondere die Basketballer des Turnvereins (TVB) das kickende Personal in den Schatten.

Babenhausen – Acht Basketball-Teams, die unter der Marke „Wizards“ („Zauberer“) auflaufen, verzeichnet der TVB derzeit. Sportliche Aushängeschilder sind das erste Männer- und das erste Frauenteam; großen Wert legt die Abteilung aber auch auf die Nachwuchsarbeit.

„Die Jugend ist aus meiner Sicht ganz wichtig“, betont Thomas Zengel, der die Basketball-Abteilung zusammen mit Andreas Altmann leitet. Vier Nachwuchsteams bringen die Babenhäuser in der aktuellen Saison aufs Parkett: im männlichen Bereich eine U10, U12 und U14, im weiblichen Bereich eine U16. „Im unteren Jugendbereich haben wir einen guten Zulauf“, freut sich Zengel. Auch dadurch sei die Tendenz an Spielern in der Abteilung „ein bisschen steigend“.

Die Zahl der Mannschaften ist seit einigen Jahren recht konstant. Neben den vier genannten Jugendteams gibt es derzeit die Hobbygruppe „Old Wizards“ – und natürlich drei Aktiventeams, zwei männliche und ein weibliches. Die Frauen des TVB spielen am höchsten, in der Oberliga Hessen. Dort geben sie unter Trainer Stefan Schüttler in der aktuellen Runde eine gute Figur ab, sind in der oberen Tabellenhälfte zu finden.

Noch etwas klarer mit Meisterschaft und Aufstieg liebäugeln darf derweil die erste Männer-Mannschaft in der Landesliga Süd. „Leider sind dort schon ein paar Verluste passiert“, spielt Zengel auf die beiden bisherigen Niederlagen an. Tabellenführer BC Neu-Isenburg ist freilich in Reichweite – und die Babenhäuser Mannschaft in ihrer Entwicklung längst nicht am Ende: Zur Saison 2019/2020 wurde mit dem Dieburger Michael Krause ein erfahrener Coach aus der Region verpflichtet, der neue Impulse setzt. Im Optimalfall kämpfen die Babenhäuser bis zum letzten Spieltag vor allem mit Neu-Isenburg und dem SV Darmstadt 98 um den Oberliga-Aufstieg.

Der Unterstützung des Publikums können sich die Männer – die zweite Mannschaft spielt auf Bezirksebene – und Frauen der „Zauberer“ gerade in der heimischen Schulsporthalle gewiss sein. Mitunter weit über 100 Zuschauer verfolgen die Begegnungen. „Im Ligavergleich haben wir relativ viele Zuschauer“, sagt Zengel, verhehlt aber nicht, dass der Anhang gern noch ein wenig wachsen dürfte. Mit peppiger Musik in der Halle trägt der Verein zu einer lockeren Atmosphäre bei. Platziert werden die Fans in jener der beiden Schulsporthallen, die keine Tribüne hat, direkt neben der Seitenlinie.

Intern hält der TVB die Stimmung auch mit besonderen Maßnahmen hoch. Nicht nur, dass sie als „Wizards“ beispielsweise auch abseits des Spielfelds mit einer eigenen Klamottenserie auftreten (Zengel: „An unserer Marke arbeiten wir ganz bewusst“). Auch für den bestmöglichen sportlichen Ertrag setzt die Abteilung Akzente: Die Nachwuchsspieler können etwa Individualtraining erhalten und die Aktiven sich physiotherapeutisch umsorgen lassen.

Quelle: op-online.de