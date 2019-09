Verein mit Sitz in Babenhausen organisiert Training und Turniere

Es wimmelt nur so von Hunden auf dem Gelände der Hovawart-Freunde Rhein-Main in Babenhausen. Und es sind durchaus nicht nur Hovawarte, sondern Hunde ganz vieler Rassen, die sich dem Obedience-Turnier stellen wollen.

Babenhausen – Da kommen selbst die Mitglieder erst einmal kurz ins Überlegen, dann sprudelt es jedoch ohne Unterlass heraus. Der Hovawart ist ein großer Hund. Welche Hunderassen alles darin stecken, darüber sind sich auch die Mitglieder nicht einig. In Frage kommen der Altdeutsche Schäferhund, Rottweiler und Kuvasz-Hund, andere Quellen nennen den Neufundländer, den Leonberger und den afrikanischen Wildhund. Eine Dame benennt die Rasse, die seit etwa 1930 gezüchtet wird, anders: „Einmal quer durchs Dorf“.

Einig sind sich aber alle: Der Hovawart ist ein Gebrauchshund, er wird bei Zoll und Polizei aber auch als Rettungshund eingesetzt. Er ist ein leistungsfähiger Arbeitshund, der gut ausgebildet werden kann. Gleichzeitig ist er in der Regel gutmütig. Ina Fielstetter, zweite Vorsitzende des Vereins, hat seit 1995 Hovawarte. „Ich habe mir einen angeschafft, als meine Kinder noch klein waren, damals drei und fünf Jahre, die Hunde sind absolut kinderlieb und gleichzeitig wehrhaft.“

Nun tummeln sich durchaus nicht nur Hovawarte auf dem Platz, sondern Hunde ganz vieler Rassen, angefangen von dem sehr kleinen Bolonka Zwetna, den man sich eher mit Schleifchen auf dem Kopf vorstellt, über den Collie und Pudel bis hin zum Cane Corso, der italienischen Dogge, wohl mit einer der größten Hunde, die es gibt. Nicht nur Hovawarte können erzogen werden, sondern auch andere Rassen. Eigentlich macht es allen Hunden Spaß, wenn sie erzogen werden und etwas zu tun haben.

Beim Rally Obedience Turnier gibt es eine Menge Regeln, aber das Turnier soll eher Spaß machen und der Turnierleiter Sven Holzapfel bringt es so auf den Punkt: „Es kommt auf die Kommunikation zwischen Tier und Mensch an.“ So werden auch Fehler, die der Mensch macht, bewertet; nicht nur das Tier steht im Fokus der Preis-Richterinnen.

In verschiedenen Klassen können die Hunde starten, die niedrigste mit den geringsten Anforderungen sind die Beginners, dann folgenKlasse eins, zwei und drei, aber auch die Senioren ab acht Jahren dürfen in einer eigenen Klasse noch mitmachen. Da sind die Aufgaben dann einfacher und da Hovawarte bis zu 14 Jahre, in Ausnahmefällen auch bis zu 16 Jahre alt werden können, starten hier auch einige.

162 Mitglieder hat der Verein aktuell, nicht alle besitzen davon auch einen Hovawart, Turnierleiter Holzapfel hat beispielsweise einen Collie. 75 Prozent der Vereinshunde müssen allerdings Hovawarte sein. Auch beim Training dürfen andere Hunderassen mitmachen. Die Vereinsleute sind froh, dass inzwischen die Lust unter Haltern, mit ihren Hunden auch zu trainieren und etwas Vernünftiges anzustellen, wächst.

Martina Perschbacher aus Schaafheim hat zwei Hunde, einen italienischen Mischling und einen Golden Retriever. Sie nimmt mit beiden Vierbeinern an der Rallye teil. „Ich trainiere aus Spaß an der Freude, wir beschäftigen uns gerne mit unseren Hunden, die hören besser und das macht den ganzen Alltag leichter.“ Jutta Krauß ist aus Dieburg und dort im Verein „Flying Dogs“. Sie hat drei Golden Retriever. Auch Krauß trainiert regelmäßig mit ihren Hunden. „Wir melden uns gerne beim Turnier an, wir kommen mit einer großen Gruppe vom Verein hierher, das macht einfach Spaß.“

Ute Esser ist im Dieburger Verein, sie hat mit ihrem Pudel teilgenommen. „Mein Outdoor-Pudel macht auch das Hundeturnen mit, das ist schön sanft und vor allen Dingen für ältere Hunde.“

Kerstin Wolff ist Mitglied im Hundeverein Mainflingen. Sie ist mit zwei Carne Corsos da. „Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts können die Hunde nicht an anderen Turnieren teilnehmen, deshalb machen wir Rally Obedience. Das fordert die Hunde, die müssen auch ausgelastet werden“. Die beiden sind schon sehr große Hunde, der eine wiegt 48, der andere 61 Kilogramm. Trotz ihrer Größe müssen die beiden nicht unaufhörlich beschäftigt werden, zwei Stunden Gassi-Gehen am Tag reicht. zba

Quelle: op-online.de