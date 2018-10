Verkehrskonzept mit Weitblick

Stoßstange an Stoßstange rollen die Fahrzeuge zu bestimmten Uhrzeiten von der B 26 in die Stadt. Nicht selten gibt es Rückstaus bis zur Sickenhöfer Ampel und noch weiter. :

Babenhausen - Gut 60 Bürger fanden sich am Dienstagabend zur Gründungsversammlung der Bürgerinitiative „Verkehrs(lärm)-Reduzierung für bessere Lebensbedingungen an überlasteten Verkehrsstraßen in Babenhausen“ ein. Mit so vielen hatte Initiator Tino Eidebenz gar nicht gerechnet. Von Petra Grimm

Zweimal musste die Versammlung im Restaurant Goldener Engel die Tische wechseln, da immer mehr Leute dazustießen. Schließlich ließ sich die Gruppe im Spiegelsaal der Stadthalle nieder, um die Bürgerinitiative gegen den Verkehrslärm zu gründen. Wer seinen Namen in die Liste eintrug, gehörte dazu. „Und ich weiß, dass mindestens noch mal genau so viele an dem Thema interessiert sind und mitmachen wollen, mit denen ich persönliche gesprochen oder über E-Mail Kontakt hatte“, sagte Tino Eidebenz. Er ist Anwohner der Darmstädter Straße, die als „Einflugschneise“ für den Fahrzeugverkehr von der B 26 kommend besonders belastet ist. Aber auch Anwohnern der Schaafheimer Straße, Blumenstraße, Hinter der Altdörfer Kirche, Ziegelhüttenstraße, Steinweg oder Reitbahnstraße reicht es, wie sie bei der Versammlung deutlich machten. Zu dem Lärm der Autos und Lastwagen kommt noch der Lärm durch die Bahnstrecke Darmstadt-Aschaffenburg dazu. „Hier rollen pro Jahr 30.000 Züge durch“, so Eidebenz. Wobei die paar Personenzüge tagsüber nicht das Problem seien, aber die Güterzüge, die die ganze Nacht in engen Abständen fahren, wären unerträglich, so der Tenor der Anwohner.

+ Der initiator der Bürgerinitiative und Anwohner Tino Eidebenz (rechts) im Gespräch mit Versammlungsteilnehmer Tom Sarnow. © P. Grimm Verkehrszählungen und Lärmmessungen liefern klare Fakten. „Über 27.000 Fahrzeuge, darunter ein hoher Lkw-Anteil, fahren täglich über die B 26 durch die Stadt. Niemand leugnet, dass die Straße jetzt schon überlastet ist. Durch die Entwicklung der Kaserne kommen weitere 8000 Fahrzeuge am Tag dazu. Wenn die auch noch auf den bestehenden Straßen fahren sollen, führt das zum Kollaps. Die Entwicklung der Kaserne ist ja eine gute Sache, aber es gibt in Babenhausen einfach kein zukunftsfähiges Verkehrskonzept für immer mehr Autos“, so Eidebenz, der auf die jetzt bereits überschrittenen Lärmgrenzwerte hinwies.

In Gesprächen und schriftlichen Kontakten mit den für Babenhausen zuständigen Bundes- und Landespolitikern hätte zwar keiner die Probleme geleugnet. „Aber dadurch ändert sich leider nichts. Babenhausen hat einfach keine Lobby“, ärgert sich Eidebenz.

Auch seine Gespräche mit Hessenmobil hätten ihm nicht weitergeholfen, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Für ihn bleibt weiter unklar: „Wieso erhalten andere Kommunen Umgehungsstraßen, aber Babenhausen wartet seit Jahrzehnten auf eine Südumgehung, die ja bereits in den Verkehrsplänen steht, aber aktuell im Bundesverkehrswegeplan vom ,vordringlichen Bedarf’ in den ,weiteren Bedarf’ zurück gestuft wurde. Das heißt, vor 2030 passiert da nichts. Wer ist für solche Entscheidungen eigentlich zuständig. Wer steht auf der Bremse und warum?“ Beim Bahnlärm seien die Zuständigkeiten klarer und das Problem auch erkannt. Der Bund stelle Mittel für den Lärmschutz zur Verfügung, aber wann und was hier verbessert werde, sei unklar.

Damit sich endlich etwas bewegt in Sachen Lärmschutz, wollen er und seine Mitstreiter jetzt gemeinsam Druck ausüben, im Rahmen des Möglichen und im Dialog mit den Verantwortlichen, die die Entscheidungen fällen. „Denn es gibt keinen Rechtsanspruch auf Tempo 30 oder ein Nachtfahrverbot für Lkw“, so Eidebenz. Diese beiden Maßnahmen würden seiner Meinung nach aber zumindest zu einer kurzfristigen Entschärfung führen. Als längerfristiges Ziel der Bürgerinitiative nannte er die Verkehrsumleitung durch die Südumgehung.

„Was können wir konkret machen, damit sich etwas ändert?“ fragte eine Babenhäuserin. „Ich habe auch keine fertigen Lösungen und es ist auch nicht so, dass wir uns ein Verkehrskonzept ausdenken müssen. Aber es sollte doch allen klar werden, dass Babenhausen sich besser entwickeln würde, wenn es ein Verkehrskonzept mit Weitblick gäbe“, so Eidebenz, der vorschlug, sich zunächst als BI gut zu vernetzen und gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten. Dafür ist auch vor Weihnachten noch ein weiteres Treffen geplant. Eine Internet-Seite mit Informationen über die Bürgerinitiative soll aufgebaut werden. Koordinierte Aktionen, wie Briefe an die Behörden, Protestaktionen und anderes könnten folgen. „Gemeinsam können wir einfach mehr erreichen. Wir fangen heute an uns zu organisieren und erste Schritte einzuleiten. Denn auf die Politiker sollten wir nicht hoffen, aber vielleicht kriegen wir es hin, mit ihnen an einem Strang zu ziehen“, so Eidebenz.

Quelle: op-online.de