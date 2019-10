Nur geringes Interesse an Seniorentheater

. Kriminalhauptkommissar Michael Fix klärte an einem Stand in der Stadthalle über Sicherungsmaßnahmen für Türen und Fenster auf. Fotos: Petra Grimm

Dass Mülltonnen tagelang nach der Leerung auf dem Bürgersteig stehen bleiben oder der Briefkasten überquillt, weil niemand die Post rausholt, wenn der Hausbesitzer in Urlaub ist, sollte unbedingt vermieden werden, erklärten die Polizeibeamten der Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in der Stadthalle.

Babenhausen - Mit ihren Präventionstagen sind sie derzeit in der Region unterwegs und machten auf Einladung der Stadt auch in Babenhausen Station. .

Einbruchschutz ist eigentlich das ganze Jahr wichtig, gerät aber vor allem in der dunkleren Jahreszeit in den Fokus. Und wenn am kommenden, letzten Oktoberwochenende die Uhr wieder eine Stunde zurück, von Sommer- auf Winterzeit umgestellt wird, dämmert es noch früher. Doch es ist ein Irrtum, so die Polizei, dass Einbrecher bevorzugt nachts kommen. „Oft kommen sie tagsüber, wenn üblicherweise niemand zuhause ist, nämlich zur Schul-, Arbeits- oder Einkaufszeit. Dabei nutzen sie in der dunklen Jahreszeit die frühe Dämmerung aus“.

Das A und O – nicht nur im Winter – ist also, in Abwesenheit dem Haus einen „bewohnten Eindruck“ zu geben, beispielsweise durch Licht, das in Zimmern brennt oder eine Geräuschkulisse wie ein lautes Radio, das Anwesenheit vortäuscht.

Fünf Polizeibeamte und das Seniorentheater „Roßdörfer Spätlese“ boten einen informativen und zugleich unterhaltsamen Nachmittag. Das Interesse der Babenhäuser hielt sich allerdings sehr in Grenzen, was sich Heiko Duda, der Leiter des städtischen Ordnungsamtes und Vorsitzender des Präventionsrates der Stadt nicht wirklich erklären konnte: „Als die Roßdörfer Spätlese vor zwei Jahren in der Stadthalle aufgetreten ist, waren 85 Zuschauer im Saal und wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen.“ Jetzt fanden gerade mal etwa 25 Besucher den Weg in die Stadthalle, wo es nicht nur um Einbruchschutz ging, sondern auch um Internetkriminalität und die Maschen cleverer Trickbetrüger, die immer wieder vor allem Senioren um ihre Ersparnisse bringen. Stichwort „Enkeltrick“ und der „Falsche Polizeibeamte“, der seit einiger Zeit Hochkonjunktur hat, wie von Kriminalhauptkommissarin Simone Stock zu erfahren war.

Gemeinsam mit dem Seniorentheater, das die Gefahren durch falsche Handwerker, Taschendiebe und Trickdiebe auf der Stadthallenbühne auch humorvoll in Szene setzte, erläuterte Stock Gefahrensituationen, die oft aus Leichtgläubigkeit und Hilfsbereitschaft entstehen.

Die Polizeibeamten hatten auch Anschauungsmaterial mitgebracht und erklärten, wie man mit mechanischen Sicherungen Türen und Fenster nachrüsten kann, um ein schnelles Aufhebeln zu verhindern. „Schon einfache, aber wirkungsvolle Sicherungstechnik kann die Täter von ihren Absichten abhalten. Je länger sie brauchen, um in ein Haus oder eine Wohnung einzudringen, desto größer ist für sie das Entdeckungsrisiko, das sie natürlich scheuen“, erklärte Kriminalhauptkommissar Michael Fix, der auch auf die staatliche Förderung bei Einbruchschutzmaßnahmen hinwies. Die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt informiert kostenlos darüber und steht auch für andere Fragen zum Einbruchschutz zur Verfügung. Es sind sogar Termine zur Beratung vor Ort, im eigenen Haus oder der Wohnung möglich.

Ein großes Thema ist inzwischen auch die Internetkriminalität, die in manchen Fällen – und das ist besonders perfide – gar nicht im Internet beginnt, sondern mit einem Telefonanruf, wie Michael Rühl, der Fachmann für Cybercrime beim Polizeipräsidium Südhessen, an seinem Stand im Foyer erklärte. „Man bekommt dann einen Anruf, angeblich von Microsoft, mit dem Hinweis, dass auf dem Rechner eine Schadsoftware sei, die man nach Anweisung des falschen Microsoft Mitarbeiters reparieren könne.“ Ist der Angerufene erst mal in die Falle getappt und befolgt brav die Anweisungen, wird dadurch eine Administrationssoftware auf den Computer geladen, mit der der kriminelle Anrufer dann auf dem Rechner schalten und walten kann wie er will und beispielsweise auch das Virenschutzprogramm ausschalten kann, so die Warnung der Polizei. „Von Microsoft wird niemand sie persönlich anrufen, niemals“, sagte Rühl.

