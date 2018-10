Wohnbebauung für das Grünewald-Areal

An der Ecke An der Stadtmauer/Martin-Luther-Straße möchte das Aschaffenburger Unternehmen Kalkan bis zu 78 Wohnungen bauen.

Babenhausen - Voraussichtlich im November präsentiert das Aschaffenburger Unternehmen Kalkan den neuen Entwurf für die Bebauung des Areals der Gärtnerei Grünewald. Der erste war im Stadtparlament – auch nach Bürgerprotesten – nicht mehrheitsfähig gewesen. Von Norman Körtge

Im vergangenen Dezember präsentierte Claus Schunk in einer Bauausschusssitzung erstmals für das Unternehmen Kalkan die Bebauungspläne für das Gelände der Gärtnerei Grünewald. Die hat er, wie er selber erzählt, „in die Tonne treten“ müssen. Denn was der Magistrat um Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) im Vorfeld gebilligt hatte, stieß bei einigen Bürgern und der Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung nicht auf Gegenliebe. Zu hoch, zu wuchtig, „passt da zwischen katholischer und evangelischer Kirche nicht hin“ – drei der geäußerten Gegenargumente zu dem Entwurf. Und nicht nur das: Der ursprüngliche Plan des Magistrats, aus dem 5500 Quadratmeter großen Gelände ein Mischgebiet zu machen, also auch grundsätzlich Einzelhandel zuzulassen, lehnten CDU und Freie Wähler kategorisch ab. Im März wurde der Beschluss gefasst, dass ein allgemeines Wohngebiet entstehen soll.

Im November, elf Monate nach der ersten Präsentation, wird Schunk nun einen weiteren Anlauf nehmen. In der auf den 13. November terminierten Bauausschusssitzung wird er das Konzept vorstellen, das eine reine Wohnbebauung vorsieht. „Wir sind allen Forderungen und Wünsche der Bürger und der Lokalpolitik nachgekommen“, sagt Schunk. Es werde diesmal auch eine Visualisierung geben. Die hatte er bei einer Bürger-Informationsveranstaltung im Januar nicht präsentieren können und führte zu Kritik, da sich von den Gegnern niemand so recht vorstellen konnten, was Kalkan plant. Ebenso werde Schunk eine Beschattungssimulation vorweisen.

Richtig ins Detail gehen möchte Schunk erst, wenn die Stadtverordneten den Entwurf in den Händen haben. Die Rahmendaten gibt er auf Anfrage aber preis. Es sollen 62 bis 78 Wohneinheiten entstehen. Diese Größenordnung variiert, da die Zuschnitte der Wohnungen noch flexibel seien. Neben den Mehrparteien-Häusern mit Staffelgeschoss ist auch ein Doppelhaus eingeplant. Die Höhe der Gebäude beträgt maximal 12,50 Meter. Zur Erinnerung: Ursprünglich waren es bis zu 16 Meter gewesen.

Geparkt werden soll in einer Tiefgarage, die im Maximalfall bis zu 117 Stellplätzen aufweisen wird. Die Zufahrt – und das ist neu – wird nicht über die Martin-Luther-Straße erfolgen, sondern über den bereits vorhandenen Parkplatz An der Stadtmauer, der nun erhalten bleiben soll. Mit dieser neuen Zufahrt hat Kalkan einen Kritikpunkt beseitigt – zu viele Autos in der Martin-Luther-Straße. Denn in dieser fließt bereits viel Verkehr, da sich dort das Bachgaugymnasium sowie die Grundschule befindet und demnächst der Neubau der evangelischen Kindertagesstätte entstehen wird. Ebenfalls eine Neuigkeit: Die Firma Kalkan hat mittlerweile das Grundstück der Gärtnerei Grünewald erworben.

