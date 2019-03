Einzigartiges Projekt: Barrierefreie Bungalows für Senioren

Die geplanten Bungalows in einer Visualisierung. Sie wurde für ein ähnliches Projekt in Baden-Württemberg angefertigt.

Harreshausen – Es ist ein in der Region einzigartiges Projekt. In Harreshausen sollen 19 barrierefreie Bungalows für seniorengerechtes Wohnen entstehen. Das vom Christlichen Sozialwerk vorangetriebene Projekt soll als Genossenschaft realisiert werden. Von Norman Körtge

„Plane dein Leben, bevor andere über dich entscheiden“, hat Gottlob Ling, Gründer des Christlichen Sozialwerks Harreshausen, einst einen Leitspruch formuliert. Kein Wunder, dass von ihm – der 2012 den Vorstandsvorsitz an den nach wie vor im Amt befindlichen Traugott Hartmann abgab – auch die Ursprungsidee eines Wohnparks für Senioren kam. Umgesetzt wurde sie bereits 2010 in der Nähe von Pforzheim, wo Ling schon seit einigen Jahren lebt. Eden heißt der Wohnpark mit 29 Bungalows für selbstständige Senioren. Ein Erfolgsmodell. Ein weiterer Bungalow-Park mit bis zu 52 Einheiten wird demnächst realisiert, wie Tom Best, Geschäftsführer des Christlichen Sozialwerkes jüngst in der Bauausschuss-Sitzung berichtete. Und schon bald wird direkt vor seiner Haustür, dem Bethesda Seniorenzentrum in Harreshausen, ein solches Projekt realisiert.

Genauer gesagt entsteht es auf der Ackerfläche hinter den Bethesda-Gebäuden und wird mit 19 barrierefreien Bungalows kleiner als die angeführten Wohnparks. Die Zielgruppe ist klar umrissen: ältere Hausbesitzer, denen das Eigenheim zu groß ist, die aber nicht in eine Wohnung ziehen wollen, sondern weiterhin in einem eigenen Haus – in diesem Fall einem Bungalow – wohnen möchten. Drei Typen wird es geben, wie Best ausführte: Zwei Zimmer mit 78 Quadratmeter, drei Zimmer mit 92,5 Quadratmeter und vier Zimmer mit 108 Quadratmeter.

+ Auf dieser Ackerfläche hinter dem Seniorenzentrum Bethesda soll der Senioren-Wohnpark mit Bungalows entstehen.: © nkö

Alle mit offener Küche, separatem Bad, Carport und Abstellraum am Haus. Ein Keller oder Dachgeschoss wird es nicht geben. „Die größte Nachfrage besteht bei den Drei-Zimmer-Bungalows“, weiß Best aus Erfahrung. Daher werden sie in Harreshausen auch am meisten gebaut werden. Wahrscheinlich zwölf an der Zahl. Dazu vier von den großen und drei von den kleinen Häusern. Egal ob groß oder klein, sie werden in massiver Holzbauweise errichtet und erhalten eine ökologische Dämmung. Geplant ist eine zentrale Energieerzeugung, eventuell über eine Pelletheizung.

+ Der Senioren-Wohnpark. © Christliches Sozialwerk Harreshausen

Eine Photovoltaikanlage soll Strom liefern. Denkbar sei auch, so Best, ein E-Carsharing anzubieten, damit zum Beispiel einziehende Paare auf einen Zweitwagen verzichten können. Das Thema Autoverkehr war auch einer der wenigen Kritikpunkte. Unter anderem Anwohner der Straße Im Grund, über die der Wohnpark erschlossen werden wird, fürchteten das Mehr an Verkehr, wie Ortsvorsteherin Heidrun Koch-Vollbracht (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung berichtete. Der Ortsbeirat hatte dem Bebauungsplan einstimmig zugestimmt. Bei einer Enthaltung votierten am Mittwochabend auch die Stadtverordneten für die Offenlage des Bebauungsplans.

Realisiert werden soll der Harreshäuser Senioren-Wohnpark in einer genossenschaftlichen Organisation. Die Baukosten für ein Haus belaufen sich auf 200 .000 bis 250. 000 Euro. In das genossenschaftliche „Baustein-Modell“ können sich sowohl reine Kapitalgeber als auch zukünftige Bewohner einbringen. Letztere müssen einen Mindestanteil erwerben.

Je nach Höhe der Einlage errechnet sich dann der noch zu leistende Finanzierungsbetrag. Die Nutzer haben Hausrecht, sind für die Renovierung zuständig und zahlen anteilig für das Grundstück, Nebenkosten, Instandhaltung und Finanzierung. Tom Bests Zeitplan sieht vor, dass im April oder Mai der Startschuss für die Genossenschaft fällt. Baubeginn könnte 2020 sein.

