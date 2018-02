Michelsbräu hat weniger Bier verkauft

Babenhausens Brauerei im Bundestrend

Wiesbaden/Babenhausen - Deutsches Bier läuft nicht mehr so – auch teils in der Region. Im vergangenen Jahr haben die deutschen Brauereien und Bierlager so wenig Bier abgesetzt wie noch nie seit der Wiedervereinigung.