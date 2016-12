Bachgauschule sanieren statt neu zu bauen

CDU-Kreistagsfraktion fordert Erhalt der Eigenständigkeit

Babenhausen - Mit einem klaren Bekenntnis zum Erhalt der Eigenständigkeit der Bachgauschule hat sich die CDU-Kreistagsfraktion zu Wort gemeldet. Anlass war der jüngste Besuch der christdemokratischen Schulausschussmitglieder an dem reinen Oberstufengymnasium.

Nach Meinung der Kreispolitiker sei der Zeitpunkt des Schulbesuchs ideal gewesen, da die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die nächsten fünf Jahre im Kreistag im kommenden Jahr anstehe und die Bachgauschule bei der letzten Fortschreibung fast ihre Eigenständigkeit verloren hätte. Das Oberstufengymnasium besuchen derzeit zirka 390 Schüler aus dem gesamten Umkreis. 43 Lehrkräfte sind dort zurzeit tätig. „Die Größe der Schule lässt eine beinahe familiäre Atmosphäre zu. Jeder kennt jeden und gegenseitiger Respekt wird gelebt. Zudem hat uns das Kulturprofil der Bachgauschule wirklich beeindruckt“, erläutert die Babenhäuser Kreistagsabgeordnete und Stadtverordnete Heidrun Koch-Vollbracht. Auch das Angebot des Weiterführens oder des zusätzlichen Erlernens einer zweiten Fremdsprache – Französisch oder Latein – in der Oberstufe sei ein „absoluter positiver Ausnahmefall“. Aus Sicht der Christdemokraten gibt es daher keine Gründe, an der Eigenständigkeit der Bachgauschule nochmals zu zweifeln.

Nach dem Gespräch mit der erst seit wenigen Wochen im Amt befindlichen neuen Schulleiterin Monika Zentgraf sowie weiteren Mitglieder der Schulleitung und des Personalrates, stand ein Rundgang durch die verschiedenen Schulgebäude auf dem Besuchsprogramm. Dabei konnten sich die Kommunalpolitiker von dem sehr guten Gesamtzustand der Schule überzeugen. „Man sieht, dass hier die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr pfleglich mit dem Eigentum des Landkreises umgegangen wurde und auch immer wieder neue Investitionen, wie zum Beispiel der Sanierung der Naturwissenschaften, getätigt wurden“, berichtet Sebastian Sehlbach, schulpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion. „Umso mehr wundern uns die Planungen für einen kompletten Neubau der Schule an einem anderen Standort“, so Sehlbach. Die CDU will sich in der Betriebskommission des Da-Di-Werkes für eine ergebnisoffene Prüfung einer energetischen Sanierung beziehungsweise teilweisen Erweiterung der aktuellen Schulgebäude einsetzen. In der Prioritätenliste des Da-Di-Werkes zum Schulbau- und Schulsanierungsprogramm sind für die Jahre 2019 bis 2021 nämlich 6,2 Millionen Euro für einen Neubau neben der Joachim-Schumann-Schule eingeplant, berichten die CDU-Politiker. (nkö)

Abiball der Bachgauschule in Babenhausen: Fotos Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa