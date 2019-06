Nach einem Halleluja fast 11 000 Euro erlaufen

Die Wasserflasche in der Hand war das prägende Utensil, das die fast 500 Kinder und Jugendlichen der Joachim-Schumann-Schule angesichts der schon am Vormittag hohen Temperaturen mit zum Start ihres Sponsorenlaufs nahmen.

Babenhausen - Ein Schluck noch aus der Pulle, dann ging es für die Jahrgänge fünf bis neun an die Startlinie des knapp 800 Meter langen Rundkurses. Eine besondere gesangliche Motivation gab Siebtklässler Orlando (Foto links) seinen Mitschülern mit auf den Weg. Der Jugendliche, der seine Gesangskunst bereits vor großem TV-Publikum im Frühjahr in der Talentshow „The Voice Kids“ unter Beweis stellte, intonierte sehr gefühlvoll Leonard Cohens „Hallelujah“. Anschließend zählten die laufbereiten Schüler in einem vielstimmigen Chor selbst den Countdown zum Start herunter. Für jede anschließend gelaufene Runde bekamen die Schüler einen Gummiring übers Handgelenk gestreift (Foto rechts). Am Ende waren es 4 550 Runden, wie Sponsorenlauforganisator Halis Gülec erfreut mitteilen konnte. Halten alle Sponsoren ihre zugesagten Spenden ein, werden knapp 11 000 Euro zusammen kommen. Von einem Viertel der Summe wird in diesem Jahr die städtische Kinder- und Jugendförderung profitieren, der Rest geht an die Schulklassen, Jahrgänge und ist für die Schularbeit selbst bestimmt. nkö

Quelle: op-online.de