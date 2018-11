Bahn- und Straßenlärm: „Es bewegt sich etwas“

Babenhausen - Verkehrslärm von der B26 und vom Zugverkehr – Bundesstraßenanlieger Tino Eidebenz hat es gereicht. Er gründete eine Bürgerinitiative und verschaffte sich und seinen zahlreichen Mitstreitern damit ein Forum. Es gibt bereits erste Rückmeldungen.

„Es bewegt sich etwas“ – vier Wochen nachdem sich die Bürgerinitiative „Verkehrs(lärm)-Reduzierung für bessere Lebensbedingungen an überlasteten Verkehrsstraßen in Babenhausen“ gegründet hat, ist Initiator Tino Eidebenz nicht nur weiter voller Tatendrang, er hat auch schon Rückmeldungen bekommen. Unter anderem vom Groß-Umstädter SPD-Bundestagsabgeordneten Jens Zimmermann.

Der Bundespolitiker hatte eine Anfrage der Bürgerinitiative zum Anlass genommen, um sich bei der Deutschen Bahn über den Stand der Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms für die Schiene nachzufragen. Wie Zimmermann nun Eidebenz und Bürgermeister Joachim Knoke berichtete, sei Ende September die Freigabe zum Umsetzen von Lärmsanierungsmaßnahmen beim Bundesverkehrsministerium beantragt worden. Der Bund stellt für dieses Programm an seinen Bestandsstrecken jährlich 150 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse könnten mit der Stadt Maßnahmen für das Umsetzen des Lärmschutzes auf der viel befahrenen Trasse Darmstadt-Aschaffenburg abgestimmt und dann gemeinsam mit den Bürgern vorbereitet werden. Allerdings stehen die Planungen für die Lärmsanierung des Bundes an dessen Eisenbahnstrecken in Babenhausen noch am Anfang. Daher benennt die DB AG derzeit keinen Zeitraum für die Umsetzung.

Aufgrund der Stellungnahme der DB AG erwartet die Stadt aber im kommenden Jahr eine schalltechnische Untersuchung für die Bahnstrecke, teilt Bürgermeister Knoke mit. Die Stadt wird diese nach besten Kräften unterstützen.

Wie die Deutsche Bahn in ihrer Stellungnahme an Zimmermann hinweist, gibt es neben dem möglichen passiven Lärmschutz – vor allem Schallschutzwände – auch den aktiven Lärmschutz, wie etwa der Entwicklung der sogenannten Flüsterbremse. Deren Entwicklung werde gemeinsam mit den Bund vorangetrieben. Bis 2020 würden alle Güterwagen der DB AG mit solchen „leisen Bremsen“ ausgestattet sein.

Alles Ankündigungen, die Eidebenz wohlwollend zur Kenntnis nimmt, der sich zuvor darüber geärgert hatte, dass Babenhausen beim Lärmschutz oder dem Bau von Umgehungsstraßen offensichtlich keine Lobby habe. Wegen des vor allem in den vergangenen Jahren stark angestiegenen Güterzugverkehrs – und damit des Lärms – verweist er aber auch auf die privaten Bahnbetreiber und das Problem, dass die Strecke in Babenhausen über einen Bahndamm verläuft, von dem der Lärm noch weiter in die Umgebung getragen werde. „Wir werden die Ankündigungen weiter kritisch begleiten“, so Eidebenz.

Die Gründung der Bürgerinitiative nimmt Bürgermeister Knoke zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass das Reduzieren des Straßenverkehrslärms bereits seit Jahren auf der Agenda der Stadt stehe: „Leider geht es hier kaum voran.“ Beim Erstellen eines Lärmaktionsplanes musste die Stadt die Erfahrung machen, dass auf einer Bundes- oder Landesstraße ein Nachtfahrverbot für Lkw genauso wenig umsetzbar ist wie eine nächtliche Tempo-30-Regelung. Beides gehört zu den von der Bürgerinitiative geforderten Sofortmaßnahmen. Zum Thema Südumgehung scheibt Knoke, dass der Bund und das Land Hessen „trotz wiederholter Anfragen weiterhin leider keinen vordringlichen Bedarf“ sehen.

Absehbar sei auch, so Knoke, dass Kreisverkehrslösungen im neuralgischen Streckenabschnitt zwischen dem Knoten Schaafheimer Straße/B26 und Hindenburgstraße/B26 nach dem derzeitigen Stand der laufenden Verkehrsuntersuchungen für den Anschluss der ehemaligen Kaserne an das Verkehrsnetz seitens der Experten nicht empfohlen werden. Ob die vor gut zwei Jahren von den Babenhäuser Architekten Kurt Schlösser und Michael Riegelbeck vorgestellte Idee eines kombinierten Kreisel-Tunnel-Bauwerkes (siehe Grafik) eine Lösung sei, müssten Verkehrssimulationen und Berechnungen von Experten zeigen, berichtet Knoke auf Nachfrage.

Für BI-Gründer Eidebenz ist das allerdings nicht beste Lösung: „Der Verkehr muss raus aus der Stadt“, ist seine Meinung. (nkö)

