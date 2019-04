„Blick aus Kindersicht fehlt“

Der Rad- und Fußweg zwischen Hergershausen und Sickenhofen hat größtenteils keine Häuserbebauung am Rand. Hilfe zu bekommen ist für Kinder nur schwer möglich.

Was kann sechs- oder siebenjährigen Grundschülern für ein Schulweg zugemutet werden? Diese Frage wird gerade an der Hergershäuser Bachwiesenschule, vor allem von Eltern aus Sickenhofen, diskutiert.

Hergershausen/Sickenhofen – Am Freitagnachmittag wurde dazu eigens eine Versammlung in der Aula einberufen und Teile des Schulweges inspiziert.

Um was geht’s? Der Landkreis als Schulträger bezahlt derzeit Sickenhöfer Schülern auf freiwilliger Basis ein Hessenticket, damit diese morgens kostenlos den öffentlichen Bus zur Schule nach Hergershausen nutzen können. Diese Unterstützung könnte zukünftig wegfallen, da die Distanz zwischen den beiden Orten mit Blick auf den vorliegenden Rad- und Fußweg als zumutbar angesehen wird. Grundlage ist das hessische Schulgesetz, das genau festschreibt, dass eine Beförderung mit dem Bus nur dann gegeben sein muss, wenn der Weg länger als zwei Kilometer ist oder dieser erhebliche Gefahren aufweist. Da der Einzelfall zählt, würden Sickenhöfer Familien außerhalb des Zwei-Kilometer-Radius – wie jene im Neubaugebiet – weiterhin das Hessenticket bezahlt bekommen. Liegt der Wohnsitz innerhalb, würden monatlich rund 30 Euro anfallen. Alternativ müssten Kinder mit dem Auto gefahren werden oder eben zu Fuß in den Nachbarort gehen.

Gegen das Laufen liefen nun rund 50 Eltern Sturm. Der Kritik stellten sich Mathias Beez und Mareike Wagner, zuständig für Schulservice und Schulbeförderung beim Kreis. Wie sie sagten, ist momentan ein Prüfbericht in Auftrag, der die Zumutbarkeit des Weges für die Sickenhöfer Schüler eruiert. Dessen Ergebnis diene der Kreispolitik, die letztlich über die Zuschüsse entscheidet, zur Meinungsfindung. Den Prüfbericht arbeitet das Verkehrsbüro „Verkehr mit Köpfchen“ in Heidelberg aus, das in Hergershausen nun ebenfalls vertreten war.

Laut Hannah Eberhardt konzentriere man sich auf den 1,2 Kilometer langen Rad- und Fußweg zwischen Sickenhofen und Hergershausen. Dieser lässt nach den bisherigen Untersuchungen kaum Beanstandungen zu. So ist er durch einen Grünstreifen von der Straße abgegrenzt, verfügt über eine durchgehende Beleuchtung und ermöglicht durch seine Breite von 2,60 Meter „Zweirichtungsverkehr“. Für Kinder wird er vom Verkehrsbüro als zumutbar eingestuft.

Das empfinden Nadja Rohrwasser vom Schulelternbeirat und Steffi Grimmbacher von der Sickenhöfer Elternschaft komplett anders. Zusammen mit anderen Müttern und Vätern widersprechen sie heftig und führen, neben dem Tragen von schweren Ranzen, vor allem zahlreiche Gefahrenquellen an wie etwa „kein Schutz vor Wetter und vor Fremden, gerade in der dunklen Jahreszeit“.

Wegen der fehlenden Wohnbebauung bestehe kaum Möglichkeit auf Hilfe. Die Kinder alternativ mit Tretroller oder Rad fahren zu lassen, sei unverantwortlich, da die Jüngsten noch keine Verkehrserziehung haben. Weitere Gefahren seien zu schnelle E-Biker, landwirtschaftlicher Verkehr oder Lkw, die aus der Gärtnerei rausfahren. Auch innerorts seien die Voraussetzungen, die vom Verkehrsbüro nicht betrachtet worden seien, unzureichend. Die Sickenhöfer Bürgersteige sind stellenweise zu schmal und einige Brücken mangelhaft gesichert.

Schulleiterin Sylvia Kraffczyk führte an, dass eine Zweiklassengesellschaft entstehen könnte, wenn einige Sickenhöfer weiter das Hessenticket bezahlt bekommen und andere nicht. Ihrer Einschätzung nach gehe es lediglich um Einsparungen für rund 25 Kinder, die aus der Bezuschussung rausfallen dürften. Das wird beim Kreis anders gesehen: Hier stehen die Leistungen für 18 Schulwege auf dem Prüfstand. Die bereits vorliegenden Ergebnisse von „Verkehr mit Köpfchen“ nannte Kraffczyk sachlich richtig, aber nicht ausreichend. Ein rein kindbezogener Blick führe zu dem Schluss, dass der Rad- und Fußweg keine durchgehende Sicherheit gewährt und die Kinder zum Teil auf freier Flur alleine sind.

Bei der Versammlung zeigten Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) und Stadtverordnetenvorsteher Friedel Sahm (CDU), der gleichzeitig Ortsvorsteher von Sickenhofen ist, Präsenz. „Als einst die Sickenhöfer Grundschule zugunsten der Erweiterung der Hergershäuser Bachwiesenschule geschlossen wurde, stimmte die Lokalpolitik nur unter der Bedingung zu, dass den Sickenhöfer Schülern keinerlei Nachteile, allen voran beim Schulweg, entstehen“, konstatierte Sahm. Bürgermeister Knoke berief sich ebenfalls auf die Vereinbarungen. Laut einer Mutter ist abzusehen, dass ohne Zuschuss für alle der Individualverkehr und damit die ungewünschten „Elterntaxis“ zunehmen.

Die größten Hoffnungen, die Pläne des Kreises noch abzuwenden, liegen derzeit darin, mit jenen Vereinbarungen ins Feld zu ziehen, die einst mit der Schließung der Sickenhöfer Grundschule zwischen Lokalpolitik und Kreis vereinbart wurden. Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher versprachen, die Absprachen, die schon ein paar Jahre zurückliegen, schnellstmöglich zu prüfen. Bis zum Sommer will die Kreispolitik eine Entscheidung getroffen haben.

von Michael Just

Quelle: op-online.de