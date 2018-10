B26: Bürger wehren sich gegen Lärm

Babenhausen - Tino Eidebenz reicht es. Der Anlieger der B26 lädt für kommenden Dienstag, 23. Oktober, zur Gründungsversammlung der Bürgerinitiative „Verkehrs(lärm)-Reduzierung für bessere Lebensbedingungen an überlasteten Verkehrsstraßen in Babenhausen“ ein.

Stattfinden wird sie um 19 Uhr im Stadthallen-Restaurant „Goldener Engel“, Bürgermeister-Rühl-Straße 6. Über 27.000 Fahrzeuge fahren täglich über die Bundesstraße durch Babenhausen. Vor allem im Berufsverkehr kommt es vor dem Nadelöhr „große Unterführung“ zu langen Rückstaus. „Die Überlastung der Straße ist schon eingetreten und die gesetzlich festgelegten Lärmgrenzwerte sind überschritten“, schreibt Eidebenz in seiner Mitteilung. Hinzu komme der Verkehr nach der erfolgten Kasernenkonversion. „Wir fordern daher sofortige Verkehrslärmmindernde Maßnahmen, ein Lkw-Fahrverbot von 22 bis 6 Uhr, eine Tempo 30-Zone sowie die Südumgehung.“

Zu dem Verkehrslärm komme außerdem noch der Bahnlärm hinzu. Die Strecke Darmstadt-Aschaffenburg ist eine Haupteisenbahnstrecke mit 30.000 Zügen pro Jahr. Hauptkritikpunkt ist der Güterzugverkehr, der in den letzten Jahren erheblich zugenommen habe.

Die Lärmgrenzwerte seien insgesamt längst überschritten, aber Art und Zeitpunkt von Lärmminderungsmaßnahmen sind nicht festgelegt worden, so Eidebenz. Wie berichtet, hat CDU-Politiker Günther Eckert in der jüngsten Kasernensausschuss-Sitzung den Magistrat aufgefordert, ein Gesamtverkehrskonzept für die Stadt entwickeln zu lassen. In den kommenden Haushalt sollen die entsprechenden finanziellen Mittel für solch ein Konzept eingestellt werden, hatte Bürgermeister Joachim Knoke im Nachgang auf Anfrage berichtet. Bereits auf der Infoveranstaltung zur Kaserne brannte das Thema Verkehr vielen Bürgern unter den Nägeln. (nkö)

