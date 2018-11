Kritik an Flachdächern in der Altstadt: „Jede Zeit hat ihren Baustil“

Babenhausen - Geschosswohnungsbauten mit Staffelgeschossen und Flachdach finden sich auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände an der Fahrstraße und sind auch auf dem Michelsbräu-Gelände sowie auf dem Grünewald-Areal geplant.

Kritik an diesem modernen Baustil wurde jüngst auf der Bürgerinformationsversammlung zum Michelsbräu-Gelände lautstark geäußert. Im Interview mit Redakteur Norman Körtge stellen sich Kurt Schlösser und Michael Riegelbeck vom Babenhäuser Architekten- und Planungsbüro SAM den Fragen zu Flachdächern, Zeitgeist und Wohnungsbau.

+ Die Ecke Fahrstraße / An der Stadtmauer in der 1980er Jahren und heute. Oben am rechten Bildrand ist das ehemalige Feuerwehrgebäude zu sehen, an dessen Stelle nun ein modernes Wohngebäude errichtet worden ist. Die Stadtmauer (unten Bildmitte) war seinerzeit gar nicht zu sehen. Das Fachwerkhaus hat Architekt Kurt Schlösser restauriert. Er ist mit Michael Riegelbeck aktuell auch für die Flachdach-Bebauung (unten rechts) auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände verantwortlich. © nkö

Herr Schlösser, Herr Riegelbeck, wenn man durch Neubaugebiete streift, fallen einem Einfamilienhäuser mit Flachdächern und Staffelgeschoss auf. Ihr Architekturbüro zeichnet für den Geschosswohnungsbau auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände und dem geplanten auf dem Michelsbräu-Gelände mitverantwortlich. Beides mit Flachdächern. Ist das ein Trend?

Riegelbeck: In gewisser Weise ja. Es ist einfach der aktuelle Zeitgeist, ein Modegeschmack. Das ist wie in der Modewelt, wenn plötzlich Gelb die Trendfarbe ist. So ist es seit Längerem auch mit Flachdächern.

Aber waren Flachdächer nicht lange verpönt, weil sie undicht werden?

Schlösser: In den 60er und 70er Jahren wurden viele Flachdächer gebaut, zum Beispiel die ganzen Schulbauten. Die Dächer sind irgendwann undicht geworden. Das lag aber an der seinerzeit verwendeten Folie. Da ist mit der Zeit der Weichmacher rausgewandert und dadurch ist sie gerissen. Danach wurde immer wieder nur geflickt. In vielen Köpfen ist das Bild von in Fluren und Zimmern stehenden Eimern hängen geblieben, die das durch die Decke tropfende Wasser auffangen.

Und heute?

Riegelbeck: Es ist jetzt einfach viel besser möglich, die Dächer dicht zu machen.

Schlösser: Man muss in die Historie schauen: Im Mittelalter hat man schräge, wasserableitende Dächer gebaut, weil man keine Folie oder Pappe zum Abdichten hatte. Das ist seit vielen Jahren anders und die Materialien wurden stetig weiterentwickelt. Riegelbeck: Viele große, öffentliche Gebäude sind Flachdächer. Das hat einen ganz einfachen Grund: Ab einer gewissen Gebäudetiefe macht ein schräges Dach überhaupt keinen Sinn. Man würde extreme Höhen erzeugen und Räume, die eigentlich gar nicht gebraucht werden, aber Kosten erzeugen. Flachdächer zu bauen ist erst einmal die sinnvollere Variante, weil das Volumen, das man umbaut, auch besser genutzt werden kann.

Das gilt auch für moderne Wohnbauten?

Schlösser: Ja. Generell können wir dadurch besseren Wohnraum schaffen, weil wir nicht die Dachschrägen haben. Riegelbeck: Pauschal darf man aber nicht sagen, dass moderne Bauten nur Flachdächer sind. Wir sind auch froh, wenn wir als Planer mal ein Schrägdach einsetzen können, mit dem man als Architekt ,spielen’ kann. Aber das sind dann auch Gebäude, die das von den baulichen Rahmenbedingungen auch zulassen.

Damit wären wir bei der geäußerten Kritik: Auf dem Feuerwehrgelände und der Michelsbräu würden „Flachdachbunker“ gebaut, die dort, umgeben von Satteldächern, nicht hinpassen würden. Das Ganze gipfelte in der Aussage: „Wir Babenhäuser wollen das nicht!“ Was sagen Sie dazu?

Schlösser: Ich wohne seit 40 Jahren hier. Aber in Babenhausen wird man nie Babenhäuser, wenn man nicht hier geboren ist (lacht). Riegelbeck (er ist ein gebürtiger Babenhäuser, Anmerkung der Redaktion): Wir sind Babenhäuser und wir stehen auch hinter dieser Architektur. Generell möchte ich sagen: Wir sind Architekten. Klar, wir haben einen Auftrageber, dessen Interessen wir erst einmal in einen Entwurf gießen müssen. Aber trotzdem haben wir im großen Maß immer im Blick, ob und wie sich ein Gebäude in die Umgebung einfügt. Wir wollen keine Bauten schaffen, die einfach nur Masse bringen. Das ist nicht unser Credo. So auch bei der geplanten Bebauung am Spessartplatz. Wir haben den Gebäudekörper in eine vernünftige Staffelung mit den anderen Gebäuden gebracht. Deshalb springen wir auch mit dem Staffelgeschoss ganz deutlich um 3,50 Meter zurück. Wir wollen eine lebendige Architektur. Das war auch dem Investor von Anfang an wichtig. Die wollen keinen 08/15-Bau dort haben.

Was bekommen Sie denn für Rückmeldungen?

Riegelbeck: Es gibt sehr unterschiedliche. Viele finden es gut: Sie sagen, ihr schafft altstadtnah attraktiven Wohnraum. Die Kritiker sprechen halt von Betonklötzen.

Woher rührt diese Kritik? Was meinen Sie?

Riegelbeck: In Babenhausen sind in den vergangenen 20 Jahren in Altstadtnähe nur wenige große Gebäude entstanden. Schlösser: Ich habe als Bauleiter 1990 den Abriss des alten Feuerwehrgebäudes geplant. Bis 2011 hat die Stadt da immer wieder versucht, etwas hinzustellen. Ohne Erfolg. Riegelbeck: Jetzt passiert in kurzer Zeit relativ viel. Dabei ist der Gedanke: Diese Flächen sollen sinnvoll genutzt werden. Da sollen wieder Menschen wohnen. Und eben nicht nur in den Baugebieten, die eines nach dem anderen im Außenbereich entstehen und dort vorrangig Einfamilienhäuser geplant sind. Da wird doch auf dem Feuerwehr- und Michelsbräugelände mit dem Geschosswohnungsbau ein anderes Segment bedient. Schlösser: Ich habe den Eindruck, dass viele glauben, dass Geschosswohnungsbau, gerade mit vielen Geschossen Flachdach und Aufzug, minderwertiger Wohnraum sei und nur Einfamilienhäuser hochwertiger Wohnraum sind. Diese Denkrichtung ist überkommen. Ist aber immer noch da.

Und was sagen Sie zu den Kritikern, dass die Flachdächer nicht zu den Satteldächern passen?

Schlösser: Das stimmt ja so nicht. Das an die Wohnbebauung anschließende neue Gebäude auf dem Feuerwehrgelände hat ein Schrägdach. Das ist ganz bewusst so von uns gemacht worden.

Aber dann kommt der Flachdachbau?

Schlösser: Und der ist bewusst zurückgesetzt, auch um den Blick auf die Stadtmauer freizugeben. Die war übrigens bis Anfang der 90er an dieser Stelle gar nicht zu sehen. (siehe Foto, Anmerkung der Redaktion). Wenn man sich Bilder aus den Jahren davor anschaut, als noch das alte Feuerwehrhaus stand, sieht man, dass das doch alles ein Mus s war. Ich habe in Dieburg einen Denkmalschutzpreis bekommen, weil ich zwischen zwei kleinen sanierten Häuschen ein Flachdachhaus gesetzt habe. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Der Unterschied zwischen Modern und Alt kommt doch so viel besser heraus.

Sie haben in der Bürgerinfoveranstaltung berichtet, dass der Denkmalschutz auch explizit diese klare Trennung fordert. Warum?

Riegelbeck: Denkmalschutz ist ja nicht nur dafür da, um zurückzublicken und zu schauen, wie es damals war. Er muss auch Weitblick haben: In 100, 200 Jahren blicken die Menschen auf unsere Zeit zurück und sollen dann sehen können, wie damals gebaut wurde. Deshalb soll man ganz klar sehen, was ist historisch und was ist ganz ein moderner Bau, der auch nicht versucht, das Alte zu imitieren. Die Grenzen sollen nicht verschwimmen. Schlösser: Jede Zeit hat ihren Stil. Das war schon immer so.

In Frankfurt gibt es jetzt die sogenannte neue Altstadt. Was sagen Sie dazu?

Schlösser: Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Die Frankfurter wollten ihre im Krieg zerbombte Altstadt wieder haben. Das ist nun eine Rekonstruktion. Riegelbeck: Und es wurde versucht, einen vernünftigen Mix zu finden. Da gibt es die alten Gebäude, die wieder errichtet worden sind. Dazwischen aber auch Gebäude, die sehr moderne Interpretationen eines Schrägdaches haben. Schlösser: Die Museen zwischendrin wiederum sind ganz moderne Bauten.

Das vollständige Interview lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Offenbach-Post (10. November 2018).

Quelle: op-online.de