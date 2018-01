Bürgerversammlung zum Grünewald-Areal

Wie wird das Filetstück bebaut?

+ © nkö An der Ecke Martin-Luther-Straße (rechts) und der Straße An der Stadtmauer soll neu gebaut werden. In welcher Form, darüber herrscht in der Lokalpolitik Uneinigkeit. © nkö

Babenhausen - Das Konzept steht, ein Investor ist gefunden – aber die Lokalpolitik mag noch nicht entscheiden, was an der Ecke An der Stadtmauer/Martin-Luther-Straße entstehen soll. Nun sollen erst einmal die Bürger ausführlich informiert werden. Von Norman Körtge