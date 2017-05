Düfte wecken Emotionen

Erfolgsgeschichte rund um Seifen, Deo und Shampoo

+ © Glaser In dem kleinen, aber feinen Verkaufsraum können Maria Roses Produkte „beschnuppert“ und direkt gekauft werden. Die Öffnungszeiten wechseln, ein Blick auf die Internetseite lohnt sich deshalb vor dem Besuch. © Glaser

Babenhausen - Hochwertige Pflege für Körper, Geist und Seele – das versprechen die Pflegeprodukte von Maria Rose. In der Werkstatt im Keller ihres Hauses in Babenhausen stellt sie Shampoos, Seifen, Badezusätze und vieles mehr in Handarbeit her. Von Julia Glaser