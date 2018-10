„Eine ungemeine Leuchtkraft“

Harreshausen - Die Grünewaldmühle in Harreshausen ist schon seit Längerem für Kunstinteressierte ein Anlaufpunkt. „Träumereien, Erdmütter und die Spuren der Zeit“ ist der Titel der aktuellen Winterausstellung. Von Michael Just

„Da ist ja auch noch grün drin!“, ruft die Kunstfreundin aus Groß-Umstadt mit einer Mischung aus Entzückung und Überraschung. Erst nachdem sie das abstrakte Gemälde „Ewiges Spiel“ von Arno Räder am Sonntagnachmittag gekauft und es Galerist Norbert Brähler abgehängt und an anderer Stelle für den Transport gestellt hat, werden die ganz feinen Grün-Nuancen ohne die künstliche Beleuchtung deutlich. „Platz und Licht sind für ein Bild sehr wichtig. Uns berichteten schon Käufer, zu jeder Tageszeit ein anderes Bild zu erleben“, erläutert Brähler zu den „Wow“-Momenten, die Kunst ermöglichen kann.

Am Wochenende ließ sich erneut den Ausdrucksformen des Malers Arno Räder auf den Grund gehen. Auf mehreren Ebenen präsentierte er in der Galerie „gARTenhaus“ in der Harreshäuser Mühle rund 50 Werke, die zur jährlichen Winterausstellung gehören. Als Pendant dazu steht im Frühjahr eine Sommerschau an. Die aktuelle Ausstellung ist mit dem Titel „Träumereien, Erdmütter und die Spuren der Zeit“ überschrieben. Zusätzlich sorgen die Bildhauerinnen Laetitia Lara und Erika Hacker dafür, dass zu den Wänden auch die großen Räume gefüllt sind.

Mit Lara hat sich Räder schon vor 20 Jahren gemeinsam bei einer Kunstmesse in Barcelona der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Skulpturen der gebürtigen Pariserin, die auf Menorca lebt und arbeitet, bestechen durch äußerst kraftvolle Körper, die in ihrer Verschlungenheit zusätzlich Sanftmut und Zärtlichkeit vereinen. Der Begriff „Erdmütter“ wurde von ihnen abgeleitet.

+ Das Gemälde „Am Anfang“ vereint mit dezenter Farbgebung Bewegung und Dynamik. © Just In seiner Winterausstellung – der Name spielt nicht auf Inhalte, sondern nur auf die bevorstehende Jahreszeit an –, präsentiert Räder unter anderem zwölf neue Werke, die in diesem Sommer entstanden. „Es war ziemlich warm. Auch wenn viel geschwitzt wurde, war die Zeit herrlich“, blickt der Künstler, der im Hauptberuf Purser und damit Flugbegleiter ist, auf Monate großer Produktivität zurück. Wie gewohnt, wurde mit Musik gemalt. Liebhaber seiner Bilder attestieren ihm sogar, dass er Musik malen kann. Diesmal flossen Händel, Strauß oder der polnische Komponist Goretzki mit ein. Einige der abstrakten Werke vereinen ungemeine Leuchtkraft, wie das Bild mit dem Titel „Diese Zeiten sind gewaltig“. Eine andere Farbgebung weist das Werk „Am Anfang“ auf. Trotzdem gehen von den braunen Elementen auf hellem Grund ebenfalls Bewegung und Dynamik aus.

Wie Räder, der im Westerwald geboren wurde und zuvor über Jahre im Gewächshaus einer Babenhäuser Gärtnerei ausstellte, verriet, bleibt ein enger Bezug zu seinen Bildern auch nach dessen Verkauf erhalten. So erwarb er kürzlich zwei seiner Werke zurück. Diese waren ihm von einem Konkursverwalter angeboten worden. Der Künstler musste für seine Entscheidung nicht lange überlegen: „Bevor sie in irgendeiner Form vielleicht unwürdig verramscht werden, kaufe ich sie lieber zurück“, sagt er.

Die Winterausstellung öffnet noch einmal von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. November, jeweils von 12 bis 19 Uhr in der Galerie „gARTenhaus“ (Grünewaldmühle), Gersprenzstraße 1 in Harreshausen ihre Pforten. Infos: www.galerie-gartenhaus.de

