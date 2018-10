Wie Segeln – nur auf der Straße

In Zusammenarbeit mit der Stadt Babenhausen können Bürger ab sofort den auffälligen grünen und elektrisch angetriebenen Renault Zoe ausleihen – E-Carsharing nennt sich das. Hessisch, eine Art Lautschrift oder einfach nur ein Gag? Egal. „Carschäring“ steht auf dem knallgrünen mit Kleeblättern verzierten Renault Zoe. Das Elektroauto wird ab sofort im Stadtbild öfters zu sehen sein. Entweder, weil es an einer der beiden E-Zapfsäulen hängt – Stadthallenparkplatz (Platanenallee) oder Parkplatz an der katholischen Kirche (An der Stadtmauer) – oder weil es ein Bürger oder Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausgeliehen hat. Carsharing, also das gemeinsame Teilen eines Autos, ist ab sofort in Babenhausen möglich. Und da es sich um ein Elektroauto handelt, heißt es E-Carsharing.