Erfolglose Katzenrettung vom Baum

Babenhausen – Eine auf einen Baum gekletterte Katze hat in den vergangenen Tagen die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen bislang zwei Mal auf den Plan gerufen.

Die ehrenamtlichen Helfer waren zunächst am Montagabend in die Straße Am Obereichen im Wohngebiet Ost gerufen worden, da dort ein Stubentiger in einem Baum saß und nicht mehr herunterkam.

Wie der stellvertretende Wehrführer Maximilian Willand auf Anfrage berichtet, war es ein Einsatz unter erschwerten Bedingungen – und leider erfolglos. Denn nachdem die Wehrleute den nur schwer zugänglichen und nicht gerade gewachsenen Baum erreicht und die Leiter trotz schwieriger Bodenverhältnisse aufgestellt hatten, flüchtete die Katze noch weiter in die Höhe. Auch am Dienstagmittag saß die Katze noch im Baum, wie Willand mitteilt. Auch da gelang es den Rettern nicht, zur Katze zu kommen. „Sie ist hochgekommen, dann kommt sie auch wieder runter“, ist die Hoffnung der Feuerwehrleute. nkö

