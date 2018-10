Bange Blicke auf Verluste

Babenhausen - „Ich erwarte eine gute Stimmung. “ Die Worte von Manfred Nodes, Vorsitzender vom Stadtverband der Grünen, waren heute Abend fast ein wenig tief gestapelt, als er sich gegen 18.45 Uhr zum Wahlausklang mit den lokalen Parteikollegen aufmachte. Von Michael Just

+ © Just Beim Blick auf Verluste von über zehn Prozent hielt sich bei der Babenhäuser CDU und der SPD die Lust am Feiern eher in Grenzen. Kaum hatte Wahlleiter Horst Grimm am Sonntagmorgen im Hergershäuser Bürgerhaus die Wahl für eröffnet erklärt, betraten Mario und Sonja Gärtner die Halle. Sie waren um zwei Minuten nach acht Uhr die ersten, die im Stadtteil ihre Stimme abgaben. Dem frühen Erscheinen lag eine einfache Erklärung zugrunde: „Nach dem Wachwerden sind wir gleich los. Dann ist das zumindest erledigt“, sagten der Postzusteller und die Bäckereifachverkäuferin. Wie der 46-Jährige ergänzte, habe er früher nicht immer gewählt. Das habe sich die letzten Jahre geändert. „Wählen ist wichtig. Jeder sollte das tun“, meint er heute.

Das Hergershäuser Wahllokal vereinte mit 1655 Namen die größte Zahl an Stimmberechtigten in ganz Babenhausen, Harpertshausen mit 572 die kleinste. Insgesamt waren in der Gersprenzstadt zehn Wahlbezirke, fünf in den Stadtteilen und fünf in der Kernstadt, ausgewiesen. Die Briefwähler bildeten eine eigene Gruppe. In der Kernstadt fungierte die Stadthalle als Wahllokal für gleich drei Bezirke, hinzu kamen das Sophie-Kehl-Heim im Erloch und Babenhausen Ost, wo das Kreuzchen in einer Kita anstand.

In Hergershausen übernahmen Ortsvorsteher Horst Grimm (CDU) und Hans Solleder (SPD) Verantwortung als Wahlvorsteher und Stellvertreter. Mit sieben Beisitzern erreichte der Wahlvorstand die volle Stärke von neun Köpfen, die dieser laut den Statuten haben darf. „Alle sind bis auf eine Person auch im Ortsbeirat“, erläuterte Grimm. Der Einsatz am Wahltag wurde für jeden pauschal mit 25 Euro honoriert. Fürsorglich kümmerte sich auch die Stadt um die Wahlhelfer: Am Morgen fuhr ein Transporter alle zehn Wahllokale an und lieferte jeweils zwei Kästen Sprudel und einen mit Cola und Limo ab.

Landtagswahl 2018: Die Ergebnisse aus Babenhausen

In Babenhausen waren genau 11.592 Bürger zum Urnengang berechtigt. Das sind 258 mehr als vor fünf Jahren, als die Zahl bei 11.334 lag. Vor allem die Neubaugebiete dürften zum Zuwachs der Wählerzahl beigetragen haben.

Die Ergebnisse der Landtagswahl sorgten bei den Babenhäuser Parteivorständen von CDU und SPD für Ernüchterung. „Für die hessischen Christdemokraten ist es Mahnung und Chance zugleich“, sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heidrun Koch-Vollbracht. Weniger Menschen als 2013 hätten der CDU ihre Stimme gegeben. „Das nehmen wir ernst.“ Dennoch ergebe sich ein Auftrag für Volker Bouffier, die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Schwer zu erklären ist für die Vorsitzende, wieso die gute Arbeit der Landesregierung vom Wähler nur so unzureichend honoriert wird.

Simone Kirchschlager, Vorsitzende des SPD Ortsverein, hatte ein besseres Abschneiden ihrer Partei erwartet. „Verluste waren klar, aber nicht so deutlich“, erklärte sie. Die Bundespolitik sieht sie als einer der Hauptursachen. Ein großes Kompliment schickte sie an SPD-Direktkandidatin Catrin Geier, die aus ihrer Sicht bei allen Auftritten in Babenhausen überzeugt habe. Mit Themen wie Verkehr und Wohnen habe sie genau jene Punkte im Programm gehabt, die auch für Babenhausen wichtig sind.

Bei Manfred Nodes erwächst beim Blick auf das beste Ergebnis, das die Grünen jemals in Hessen erzielten, eher Verpflichtung als Euphorie. Dem Vertrauensvorschuss der Wähler müsse man nun auch in den Kommunen mit einer aktiven Bürgerschaft nachkommen. Das sei – auch in Babenhausen – nicht leicht. „Will man die jetzige Position langfristig halten, müssen wir auf lokaler Ebene unbedingt mehr Mitstreiter finden“, erklärte Nodes.

Quelle: op-online.de