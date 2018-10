Startschuss fürs Kreativquartier

Die Farbe an der Decke blättert ab und an den staubigen Wänden sind die Verläufe von ehemaligen Leitungen anhand der vielen Bohrlöcher zu erkennen. Das Erdgeschoss des ehemaligen Kommandeurshauses war der ideale Ort für die Fotoausstellung „Die Schönheit des Verfalls“ mit Motiven vom Kasernengelände.

Babenhausen - Das ehemalige Kommandeurshaus auf dem Kasernengelände war am Wochenende der kreativste Ort in Babenhausen: Fotokunst, Gedichte, Lesung, Live-Musik und Tanz. Von Norman Körtge

„‘s ist Krieg!“, ruft Uwe Friedrich, die Hände zu einem Sprachrohr vor seinem Mund geformt, laut heraus. Er rezitiert das Gedicht „Kriegslied“ von Matthias Claudius. Den Ort, den der Babenhäuser dafür gewählt hat beziehungsweise zu dem er eingeladen worden ist, ist das ehemalige Kommandeurshaus auf dem Kasernengelände. In diesem Gebäude mit der Nummer 4501 – so kann man es auch gerade wegen der militärischen Vergangenheit des Areals passend sagen – ist am Wochenende der Startschuss für das zukünftige Kreativquartier gegeben worden. Nicht wirklich offiziell, aber ein sehenswertes Zusammentreffen von Künstlern ganz unterschiedlicher Coleur hat dem Anspruch für dieses im denkmalgeschützten Bereich des Kasernenareals geplanten Quartiers Leben eingehaucht.

+ Vor dem ehemaligen Kommandeurshaus konnten Autos, wie dieser Cadillac, bestaunt werden. © nkö Allen voran das Team von Urban-Expedition um den Babenhäuser Fotokünstler Reinhold Blaha – Künstlername The Matrixer. Mit erleichtertem, breiten Grinsen steht er gestern Mittag bei herrlichem Herbstwetter vor dem historischen Gebäude: „Es ist einfach wunderbar. Viele Besucher, viele nette Gespräche und ein tolles Gesamtpaket.“ Die erste Kunstausstellung auf dem Kasernenareal darf als Erfolg gewertet werden.

Grundlage dafür bildeten die großformatigen Fotografien, die auf den von Blaha in den vergangenen Monaten angebotenen Touren auf dem ansonsten abgesperrten Gelände entstanden sind. 57 Werke von 18 Fotografen hingen am Samstag und Sonntag an den kargen und ramponierten Wänden. „Schönheit des Verfalls“ lautete der Titel.

Eindrucksvoll ist dies zu sehen. Zum Beispiel bei den über Eck hängenden Fotografien von Wolfgang Ott. „Dschungelraum“ zeigt, wie sich die Natur zurückkämpft und einen grünen Teppich aus Moos und Farn in das Innere eines Gebäudes gelegt hat. Und auf „Wohnungssuche“ kriecht eine Weinbergschnecke vor einem der kleinen, verlassenen Wohnhäuser.

Es waren aber nicht nur die Bilder, die das Kommandeurshaus am Wochenende zum kreativesten Ort Babenhausens machten. Neben den Vorträgen von Uwe Friedrich waren es die Band „Sabicio&friends“, Tanzvorführungen der „AkzepTanz“ und Lesungen der Rodgauer Autorin Tanja Ahrens, die für Abwechslung sorgten. Auf der großen Balkonterrasse konnte bei einem Wein die Herbstsonne genossen werden und vor dem Kommandeurshaus gab es prächtige Oldtimer zu bewundern.

