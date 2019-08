Familientag des Fördervereins zum Abschluss der Freibadsaison in Babenhausen

Die Abnahme der Schwimmabzeichen war am Samstag im Freibad noch einmal gut nachgefragt. Foto: Just

Das Freibad in Babenhausen wird frühzeitig geschlossen, das steht schon lange fest. Der Familientag des Fördervereins war quasi das Abschlussfest.

Babenhausen – Als am Samstagnachmittag die Frau von Kurt Schäfer im Schwimmbad anruft und sich erkundigt, wie die Angebote so laufen, bekommt sie eine positive Antwort von ihrem Gatten. „Wir haben gut zu tun. Beim TV stehen Leute an und auch die Taucher sind gut beschäftigt“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Freibad Babenhausen.

Mit ihrem Familientag boten die Unterstützer der Badeanstalt von morgens 11 Uhr bis zum späten Nachmittag eine Auswahl unterschiedlicher Möglichkeiten. Mit im Boot war unter anderem die Schwimmabteilung des TV Babenhausen, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die gewünschten Schwimmabzeichen abnahm. „Am meisten ist der Freischwimmer gefragt“, sagte Christine Lotz am Anmeldetisch.

Der Dieburger Tauchclub lud zum Schnuppertauchen ein. Hier ließ es sich unter Wasser über den Lungenautomat atmen und es galt, die Tarierweste ausprobieren, mit der der Auftrieb reguliert wird. „Wir haben eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Das garantiert optimale Sicherheit und dass möglichst viele nach einer kurzen Einweisung ins Wasser können“, erklärte Tauchlehrer Jürgen Braun. Wenige Meter entfernt wartete französische Lebensart mit einer Partie Boule. Zwar existiert die Boule-Anlage schon länger, doch war das Spiel in den letzten Monaten erst durch einen engagierten Schwimmer richtig in Gang gekommen.

Mit der Schließung des Freibads am gestrigen Sonntag stellte der Familientag quasi das Abschlussfest dar. Beim Blick auf die zurückliegenden Monate zieht der neue Vorstand des Fördervereins, der im April antrat, ein positives Fazit. So fielen die neuen Gepäckboxen, in der sich Liegestühle und anderes Badzubehör deponieren lassen, sowie die sanierten Duschen bereits in seiner Amtszeit. Dafür wurden mehrere Tausend Euro in die Hand genommen. Die Duschen haben neue Brausen und Druckknöpfe. Auch neue Trennwände wurden installiert. Die benötigten Gelder stammen von den Beiträgen der rund 300 Mitglieder, durch Bannerwerbung von Babenhäuser Gewerbetreibenden und aus Rücklagen.

Laut Schäfer hat sich der neue Vorstand gut eingearbeitet. Das habe natürlich gedauert und sei auch der Grund, dass 2019 etwas weniger Veranstaltungen umgesetzt worden seien. Unter dem Strich trat man bei zwei Terminen, zur Baderöffnung und nun zum Abschluss, auf den Plan. Im nächsten Jahr, wenn mehr Vorlaufzeit besteht, wollen die Unterstützer ein Serenadenkonzert samt Abendschwimmen umsetzen. Bei den Anschaffungen ist eine große Schwimmbaduhr, die weithin sichtbar sein soll, in Planung. Das positive Fazit des Förderverein-Vorsitzenden beruht nicht zuletzt auf der guten Zusammenarbeit mit der Stadt sowie dem Bäderservice Kahl. „Insgesamt blicken wir auf eine außerordentliche Unterstützung. Oft lassen sich die helfenden Hände, die uns geboten werden, gar nicht alle einsetzen“, führt Schäfer an.

Fast drei Wochen Schwimmzeit gehen verloren

Trotz der guten Stimmung beim Förderverein hat das verfrühte Ende der Freibadsaison bei den Dauerkarteninhabern etwas für Verdruss gesorgt. Fast drei Wochen Schwimmzeit gingen durch den Beschluss der Politik, die damit Geld sparen will, verloren. „Die Entscheidung wurde schon vor Monaten gefällt. Jetzt kann man durch das gute Wetter nicht einfach länger auflassen“, wirbt Schäfer um Verständnis. Unter anderem stünde auch kein Personal mehr zur Verfügung, da dieses vom Bäderservice in anderen Einrichtungen verplant ist.

Alles in allem sieht der Förderverein die Dauerkarteninhaber, von denen die meisten wetterunabhängig tagtäglich das Bad nutzen, trotzdem auf ihre Kosten gekommen. „Rechnet man um, wurde pro Besuch gerade mal für 70 Cent geschwommen“, so Schäfer.

VON MICHAEL JUST

Quelle: op-online.de