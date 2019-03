Babenhausen – Eine sensationelle Resonanz hatte die von der Prinzengarde zum vierten Mal organisierte „Nacht der strammen Waden“. Sage und schreibe 550 toll kostümierte Weibsleut’ feierten bei der CVB-Frauensitzung in der Stadthalle als gäbe es keinen Morgen mehr. Von Petra Grimm

Ausschließlich männliche Akteure bestritten tanzend das zweistündige Bühnenprogramm, das keine Wünsche offenließ. Alte und junge, dünne und dicke, schüchterne und laszive Männer gaben richtig Vollgas. Wer haarige Männerbeine in glitzernden Hotpants, Bauchansätze in neonleuchtenden Netzhemden und bärtige Krankenschwestern sehen wollte, war genau am richtigen Ort. Die acht Tanzgruppen aus der ganzen Region zeigten das breite Spektrum, das Männerballetts bieten können, viel Humor und tolle athletische Einlagen. Rasante Kostümwechsel und mehr oder weniger gelungene Hebefiguren und menschliche Pyramiden gehörten bei den meisten Gruppen zur Show. Sehr zur Freude der närrischen, weiblichen Gäste, die teilweise in großen Gruppen kostümiert als Lady Gagas, Frösche und Prinzessinnen, Rockerbräute oder auch Panzerknacker die Sektkorken knallen ließen. Männer waren erst zur After-Show-Party nach dem offiziellen Programm zugelassen. „Männer lasst die Ranze tanze!“ war der Schlachtruf, den die beiden Moderatorinnen Meike Gläser und Laura Berg, die auch für das Programm verantwortlich waren, für die Nacht ausgaben.

An Originalität und Sex-Appeal unübertroffen waren die „Sunglasses“ aus Mosbach. Sie starteten als Schattenspiel hinter einem großen weißen Tuch mit einer Parade lasziver Bewegungen, um dann am vorderen Bühnenrand scheinbar nackt hinter weißen Handtüchern, die sie immer kleiner zusammenfalteten, zu tanzen. Mit einer rhythmischen Waschorgie, bei der sie ihre Köpfe synchron in mit Wasser gefüllte Eimer steckten und sich danach gegenseitig die Haare wuschen, überraschten sie das johlende Weibsvolk, das mit einigen Schaum- und Wasserspitzern und am Ende mit einem stattlichen Konfettiregen bedacht wurde.

Gestartet war das Programm mit den Langstädter Tänzern, die mit schwarzem Wuschelzopf und beachtenswerten Bewegungen den King of Pop feierten. So viel Michael Jackson war nie. Der Karnevalverein aus Bessungen bot eine tolle Nummer mit italienischem Flair. Gondoliere und fesche Ladys im Fünfziger-Jahre-Look wirbelten über die Bühne, ehe sie am Ende von einem Mafioso mit einem Maschinengewehr flach gelegt wurden. Die Tänzer aus Ueberau luden auf eine Zeitreise mit gefühlt hundert verschiedenen Kostümen von Rock’n’Roll bis Disco. Aus Niedernhausen-Lichtenberg kamen die „Hotwings“ angetanzt. Die „Harmonie Dream Dancer“ aus Griesheim, die von Anfang an bei der „Nacht der strammen Waden“ auftreten, waren erst als Nonnen und dann als Krankenschwestern zu bewundern.

+ Kostümierte Frauengruppen gabe es am Donnerstagabend in der Stadthalle viele. © pg Mit vielen sportlich-athletischen Momenten, Hebefiguren und Pyramiden, boten sie eine mitreißende Show. Leichtmatrosen und Seeräuber rockten die Bühne als die „Smoking Flamingos“ aus Harreshausen loslegten. Als Zugabe wirbelten sie als Tanzmariechen über das Parkett. Sie bewiesen Kondition und Humor, als mitten in ihrer Nummer die Technik versagte. Kein Problem: Die Harreshäuser begannen einfach noch einmal von vorne. Zum Abschluss des Bühnenspektakels flogen die „Bawwehaiser Bembelbuuwe“ in kleinen Flugzeugen durch den Saal auf die Bühne und zeigten als Piloten, mit Prinz Christoph I. in ihrer Mitte, eine tolle Choreografie.



Dann startete die Party in der Stadthalle richtig durch und am Eingang sah man einige Männer mit den Hufen scharren, die mitfeiern wollten. Ob sie den Vorsprung der Frauen allerdings noch einholen konnten, darf angezweifelt werden.

