Buckelwale sind nicht sexy

Harreshausen - Mit einer fast fünfstündigen Sitzung hat der Carnevalclub Herrnhuter (CCH) den Start in die neue Fastnachtskampagne gefeiert. In der ausverkauften Harreshäuser Mehrzweckhalle machten rund ein Dutzend Tanzvorführungen den Schwerpunkt des Programms aus. Von Michael Just

Auf der Bühne sorgte das für reichlich Bewegung und in den Reihen für ein Publikum, das kaum noch aus dem Staunen und Klatschen herauskam. Kompostieren gehört zu den neuen Beerdigungsformen, schließlich sterben Veganer ja auch. Und Pfarrer, die mit der Zeit gehen, sollten Trauungen zukünftig mit dem Hinweis abschließen, dass das Paar seinen Facebook-Status nun ändern darf. Mit diesen kecken Sprüchen stand am Freitagabend Colin Murmann bei der großen Sitzung des CCH in der Bütt. Bekanntermaßen legt der Verein diese immer gleich an den Anfang der Kampagne. Als Messdiener verkleidet fiel Murmann auf, weil der junge Eppertshäuser gerade einmal 14 Jahre alt ist. Schon mit elf feierte er seine Premiere in der Bütt. Bei ihm lässt sich behaupten, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, denn Papa Lutz ist beim CCH kein Unbekannter: 14 Jahre trat er in die Bütt, elf Jahre war er Sitzungspräsident.

Die jüngste Prunksitzung in Harreshausen stand unter dem Motto „Beim CCH geht’s heiß her, wir feiern dieses Jahr unter dem Meer“. Dementsprechend tummelten sich im Publikum Meerjungfrauen, Matrosen, Piraten, Fische, Beach Boys, Taucher oder Kapitäne. Sitzungspräsident Michael Kattner trat als Poseidon auf. Leichtbekleidet bewies er mit freiem Körper Humor über sich selbst. Sexy sei das Gezeigte nicht, eher falle es in die Kategorie „Buckelwal“ im Anmarsch. Mit sage und schreibe 27 Programmpunkten samt After-Show-Party, die in einem extra aufgestellten und beheizten Zelt neben der Halle stattfand, trat die CCH-Orga an, einen Meilenstein in ihrer Geschichte zu setzen. Das Pech des letzten Jahres, dass mehrere Akteure absagten und teure Profis eingekauft werden mussten, blieb den Karnevalisten diesmal erspart. „Jene Verpflichtungen kosteten uns damals für eine Stunde Programm 1 900 Euro“, blickt Kattner zurück. Statt Verluste zu machen kalkulierte der CCH diesmal mit einem Gewinn und dem besten Ergebnis der letzten Jahre. „Der Sturm auf die Karten war enorm“, berichtet der Vorsitzende. Zum Schluss hätte man sogar noch weitere Tische und Stühle gestellt, die man zuvor auf die Schnelle beim lokalen Kulturverein „middedrin“ holte. Das anvisierte Plus in der Kasse garantiert laut Kattner vor allem die Party nach der Sitzung. Hier etablierte der Verein seit wenigen Jahren einen Magneten, der mit DJ auch Publikum anzieht, das zuvor nicht auf der Sitzung war.

Den Erfolg führt der CCH-Vorstand entscheidend auf die Radikal-Verjüngung der Verantwortlichen zurück. Ergab die vorletzte Vorstandswahl noch eine Mixtur aus Jung und Alt, besteht der geschäftsführende Vorstand seit diesem Jahr nur noch aus unter 30-Jährigen. „Es hat alles seine Zeit. Jetzt sind die Jungen dran!“, kommentiert Heidi Oswald-Braun aus der Riege der altgedienten CCH-Karnevalisten die jüngste Entwicklung. Dass eine neue Generation regiert, machte diesmal (neben der großen Zahl an jungen Helfern, die alle beim „neuen“ CCH dabei sein wollen), vor allem das moderne Programm evident. Mit Ralf Knöpp und Colin Murmann ließen sich über den gesamten Abend nur noch zwei Vorträge finden. Früher waren es deren vier oder fünf. In erster Linie bestand das Programm fast nur aus Tanz, Gesang und Musik.

Bilder: Sitzung des Carnevalclubs Herrnhuter in Harreshausen Zur Fotostrecke

Im ersten Teil folgten einmal drei Showtänze verschiedener Gruppen direkt hintereinander. Der junge CCH-Vorstand antwortete damit auf die Veränderungen in der Gesellschaft, dass das Zuhören und Konzentrieren auf einen Vortrag vielen heutzutage immer schwerer fällt. Steigende Geräuschpegel bei Büttenreden hatten in den letzten Jahren auch beim CCH offenbart, dass sich die Sitzungen im Wandel befinden. Der CCH trug dem nun konsequent Rechnung: Waren keine Tänzer auf der Bühne, folgten Partykracher, vorgetragen von Atze & Friends, Ricky Mayfield oder der Sitzungsband „Sunshine Music“. Den Schlusspunkt setzten mit über 45 Guggemusikern die Druffkapell aus Gießen.

Im Verlauf des Abends begrüßte das neue Babenhäuser Prinzenpaar Marie Malingriaux und Christoph Pöschl die Gäste und freuten sich mit ihrem Hofstaat in Harreshausen dabei zu sein. Das Programm gestalteten vor allem Bühnenakteure aus der Umgebung, nur das Männerballett „Smoking Flamingos“ gehörte dem CCH an. Die Show- und Gardetänze belegten die enorme Vielfalt, die an Gruppen in Babenhausen existiert. Dafür standen Namen wie „Kult“ aus Langstadt, „Amaya“ aus Hergershausen, die „Starlets“ aus Sickenhofen sowie die Formationen „Akzeptanz“, CVB-Tanz und CVB-Lido-Ballett. Ergänzt wurden sie von „Tiniloose“ aus Rodgau, der mittleren Garde aus Froschhausen und den CC-Dancers aus Dudenhofen. Anna Kubal hatte zudem einen Solo-Tanz inpetto. Die Akzeptanz entführte nach Fernost, die CVB-Tanzgruppe wählte als Hippies genauso wie die Starlets mit Venedig einen historischen Bezug. Nach anmutigem Beginn wurde dieser mit Hilfe von fetzigen Disco-Beats rasant in die Gegenwart katapultiert. Der Höhepunkt folgte mit dem Männerballett der Gastgeber am Ende des Programms, das dem mitreißenden Tanz-Geschehen zuvor die Krone aufsetzte. Trainerin Nathalie Rauschenbach machte auch diesmal aus vermeintlich steifen Männerbeinen gelenkige Tänzer, die mit einem bunten Kostümmix aus Matrosen und Piraten samt Kapitän über die Bühne wirbelten und dabei immer wieder begeisternde Hebefiguren einbauten. Die Guggemusiker veranlassten im Anschluss den gesamten Saal zu einer riesigen Polonaise.

Narren von Harreshausen tanzen aus der Reihe: Fotos Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de