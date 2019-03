Beim Kappenabend lässt Fidel schön grüßen

© Just

Harreshausen – Für Mitsch Maloul hat sich sein Kuba-Urlaub gelohnt: Dort entsprang die Idee, Fidel Castro – und damit den Nationalhelden des Landes – in der Heimat an Fastnacht zu verkörpern. Von Michael Just

Beim Kappenabend der SG Rot-Weiss Handballer in der Harreshäuser Mehrzweckhalle wurde das Vorhaben umgesetzt: Mit oliv-grünem Armeeanzug, Kappe sowie dem Bart, der für den Revolutionär typisch ist, lief Maloul ein und erntete immer wieder interessierte Blicke.

Die Uniform hatte er sich in einem Armeeshop in Deutschland besorgt. Der Bart war die geringste Herausforderung. „Den trag ich ohnehin. Er wurde nur ein wenig aufgezwirbelt“, sagt der 30-jährige Produktionsleiter. Selbst eine Zigarre steckte originalgetreu in seiner Brusttasche.

Mit ihrem Kappenabend stimmten die Handball-Löwen auf ein langes Fastnachtswochenende ein. „Die Veranstaltung hat bei uns lange Tradition. Früher war sie noch mit Live-Musik und Büttenreden verbunden“, weiß Wolfgang Kettler.

Über die Jahre wurde an verschiedenen Lokationen gefeiert, darunter im Flaschenkeller der Michelsbräu. Als dieser abgerissen wurde, ging’s nach Harreshausen. Seit ein paar Jahren ist der Abend mit DJ-Musik vor allem für das jüngere Publikum ausgelegt.

+ DJ Jochen Rheinheimer weiß, was das Party-Volk braucht und will. © Just „Irgendwann war die Sache als Schmelztiegel für alle Generationen nicht mehr umsetzbar und wir mussten uns für eine Richtung entscheiden“, erläutert Kettler. Die Version mit DJ hat den Vorteil, dass die SG mit Spezialisten am Plattenteller gut bestückt ist. Sowohl DJ Rino und DJ Jochen haben sich bereits einen Namen über die Stadt hinaus gemacht. Für den Kappenabend gaben sie das Motto „Fasching vs House“ aus. „Wir spielen im Wechsel jeweils eine halbe Stunde Disco- und Fastnachtsmusik. Damit kommen wir allen Ansprüchen nach“, so Jochen Rheinheimer. Für eine lange Nacht hatte sich die Bühnencrew gezielt mit „Käsewürstchen“ als kraftgebende Geheimwaffe eingedeckt.

Wie gewohnt strömte das Publikum erst ab 22 Uhr. Über den Zuspruch konnten die Löwen auch diesmal nicht klagen: „Es hat sich erneut gezeigt, dass dies eine fest etablierte Veranstaltung in Babenhausen ist“, bilanzierte Kettler. Ebenfalls positiv: Trotz bester Feierlaune blieb alles friedlich und ohne Zwischenfälle. Neben Mitsch Maloul fielen ebenfalls Tom Hartmann, Benni Tarant und Morris Anthes mit ihren „Ghostbuster“-Kostümen auf. Für jeweils 40 Euro hatten sie die Montur der Filmhelden im Internet bestellt. Die Maschine auf dem Rücken zum Fangen der Geister war allerdings nur zum Aufblasen. Dass aus einer Luft entwich, nahm das Trio gelassen. „Da muss dann Klebeband helfen. Schließlich wollen wir das Kostüm am Samstagabend bei der Babenhäuser Straßenfastnacht noch einmal tragen“, so Hartmann.

