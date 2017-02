Nachwuchs steuert Narrenschiff

Babenhausen - Es tobt der Bär, es steppt die Biene und quietscht die Prinzessin: Nur einen Tag nach der Fremdensitzung des Carnevalverein Babenhausen (CVB) feierten die Kinder ihre große Faschingsfete. Von Ursula Friedrich

Die jungen Tollitäten Prinz Leon I. und Prinzessin Runa I. nebst Till luden am Sonntag alle kleinen Narren zur Kinderfastnacht in die Stadthalle. Mit Bühnenprogramm, Mitmach-Theater, Polonaise und viel Animation wurde ein kunterbuntes Bündel geschnürt, dass keinen auf den Stühlen hielt.

+ Ein Clown mit Schnuller? Zum Brüllen komisch fand es das Kinderfastnachts-Publikum. © Friedrich

Viele Aktive des CVB fuhren an diesem Wochenende eine närrische Doppelschicht. So etwa die kleine Garde des Vereins, die nach der Fremdensitzung am Abend zuvor, ihren Showtanz ein weiteres Mal begeistert präsentierte. Und natürlich die jungen Regenten, das Kinderprinzenpaar, kurz KiPriPa, das es nicht lange in der Prinzen-Loge hielt. Während die unermüdliche Fastnachtskapelle, die Sunshine Music Band, die schmissigsten Songs der Kinderfastnacht anstimmte, hielt es auch die Tollitäten nicht mehr auf dem Kanapee.