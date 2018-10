Gänsehautmomente im Saal

Babenhausen - Ein Volltreffer in Sachen Unterhaltung war die musikalische Zeitreise des Gesangvereins Eintracht in der Stadthalle. Von Petra Grimm

Rund 150 Zuhörer genossen die Hits der 50er und 60er Jahre, die der Männerchor und seine Gäste, die Profi-Sänger Kristin Riegelsberger und Philip Lüsebrink vom Hamburger Engelsaal-Theater, zum Besten gaben. Am Klavier bereicherte Tastenmann Markus Bruker den musikalischen Abend.

„Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ – wer kennt das berühmte Lied von Gerhard Winkler nicht, das den Titel für die bunte Schlagerrevue des Gesangvereins Eintracht in der Stadthalle lieferte? Schauplatz der kleinen Geschichte um die Begegnung der Schauspielerin Gisela Müller (Kristin Riegelsberger) und des Reklamechefs Egon Meier (Philip Lüsebrink), die den Rahmen für die Hits lieferte, war ein italienisches Ristorante auf der Ferieninsel Capri. „Bella Italia“, der Sehnsuchtsort vieler Deutscher in der Wirtschaftswunderzeit, war am Samstagabend in der Stadthalle zu finden. Daran ließen Bühnenbild und Saaldekoration keinen Zweifel. Die beiden Motorroller vor der Bühne waren zwar keine Vespas, sondern Heinkel-Tourists aus den Jahren 1956 und 1961, aber sie passten trotzdem hervorragend zur alten Theke aus den 60ern, die der Stadt gehört – von den Sängern im Keller der Stadthalle entdeckt und auf die Bühne verfrachtet.

+ © Grimm Mit viel Liebe zum Detail war ein Rahmen gezimmert worden für die beliebten Schlager, die erstaunlicherweise sogar viele unter 50-Jährige zumindest mit summen können. Von der Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe und dem Honolulu Strandbikini bis zu den roten Lippen, die man küssen soll, war jede Menge Mitreißendes dabei. Echte Evergreens also, die zwei Stunden lang – von einer kurzen Pause unterbrochen – für beste Unterhaltung sorgten.



Neben den fünf Liedern plus Zugaben, die der 25 Sänger starke Männerchor, verkleidet als Caprifischer, Mafiosi und Touristen, mit seiner neuen Dirigentin Pavlina Georgiev zum Besten gab, begeisterten die Stimmen der Ensemblemitglieder des Hamburger Engelsaals Kristin Riegelsberger und Philip Lüsebrink. Begleitet wurden sie am Klavier von ihrem Kollegen Markus Bruker, der humorvoll den italienischen Gastwirt gab.

Vor allem Lüsebrink als herrlich überzeichneter deutscher Tourist, der den Italienern deutsche Tugenden beibringen will („Schließlich sind wir wieder wer.“) und permanent Reklamesprüche aus den 50er und 60er zitierte, brachte den Saal immer wieder zum Lachen. Ganz still wurde es, als er seine komische Rolle kurz verließ und mit wunderbarer Stimme „O sole mio“ sang. Ein Gänsehautmoment, den das Publikum mit begeistertem Zwischenapplaus und Bravo-Rufen belohnte.

Riegelsberger und Bruker waren vor zwei Jahren bereits bei der „Caterina Valente-Show“ des Babenhäuser Gesangvereins zu Gast. Und jetzt, im Jahr des 140-jährigen Bestehens der Eintracht, konnte der Erfolg wiederholt werden.

Das Publikum war sichtlich begeistert von der bunten Inszenierung, die nur ein einziges Mal, bei der Generalprobe am Tag der Aufführung selbst, mit allen Beteiligten gemeinsam geprobt werden konnte, wie der Eintracht-Vorsitzende Manfred Kunkel verriet.

