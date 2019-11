Vom Aussterben bedroht: Germania Verein möchte wieder Jugendfußball anbieten

Erfolgreich ist die Germania nur noch in der Spielgemeinschaft mit dem TSV Langstadt. Beide Männerteams (Gruppenliga Darmstadt und Kreisliga C Dieburg) führen derzeit die Tabelle an. Das Bild zeigt Topspieler Alexander Haberkorn (links).

Der SV Germania Babenhausen hat auf seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung seine Zukunft beraten. Der Klub möchte Fußball auch im Jugendbereich wieder anbieten.

Babenhausen - Wichtigste Botschaft des noch 160 Mitglieder – darunter 40 Kinder und Jugendliche – zählenden Vereins: Eine Auflösung der kriselnden Germania ist kein Thema und man hält am Vorhaben fest, in der Kernstadt wieder Junioren-Fußball zu ermöglichen.

Die Geschichte vom Zwist zwischen SV Germania und der Stadt Babenhausen rund um die Pflege und Nutzung des Sportgeländes am Ostheimer Hang hat unsere Zeitung in der Vergangenheit ausgiebig erzählt. Mit der nun schon länger zurückliegenden Kündigung des Pflegevertrags durch die Stadt und dem Ausbleiben eines neuen Pachtvertrags zwischen beiden Parteien wegen unterschiedlicher Auffassungen zur Pachthöhe ging auch der (noch) schnellere Niedergang des Nachwuchs-Fußballs im Verein einher. Die Germania und die Stadt liegen derzeit im Rechtsstreit, ob die Kündigung des Vertrags rechtskonform war. Der Verein ist dieser Ansicht nicht. Das Verfahren liegt derzeit beim Amtsgericht Dieburg; mit einem Urteil ist frühestens im Frühjahr 2020 zu rechnen.

SV Germania Babenhausen: Nur zwei Männerteams im Fußball

Der SV Germania besteht sportlich aktiv derzeit nur noch aus zwei Männerteams in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Langstadt, wo auch trainiert wird. „Außerdem haben wir noch eine Gruppe von Acht- bis Zehnjährigen, die auf dem Sportplatz ,Im Riemen’ trainieren“, sagt Vorstandsmitglied Antonio Coppolecchia. Das Interesse von Familien mit Kindern an einem Fußball-Angebot in der Kernstadt sei weiter vorhanden, auch wenn viele Babenhäuser ihren Nachwuchs aktuell zu den Stadtteil-Klubs – vor allem zum TSV Harreshausen – bringen. „Wir haben ständig Anfragen und würden gerade auch den Neubürgern auf dem Kasernengelände zumindest in den jüngeren Jahrgängen gern wieder Mannschaften bieten. Bei den Sechs- bis Zehnjährigen gibt es in Babenhausen großes Potenzial“, so Coppolecchia.

Dieser Absichtserklärung vorausgegangen ist beim SV Germania der grundsätzliche Entschluss, trotz der tristen Lage und der derzeitigen „Heimatlosigkeit“ eine Auflösung des Vereins auszuschließen: „Das kommt nicht in Frage“, betont Coppolecchia. Die nächsten Schritte neben der rechtlichen Klärung zur Pflegevertrags-Kündigung seien, „dass wir uns personell wieder eine vernünftige Struktur geben und wieder einen Sportplatz mit Duschen und Kabinen kriegen“. Derzeit tragen den Verein nur noch wenige Ehrenamtliche auf ihren Schultern; und den Sportplatz „Im Riemen“ sieht die Germania wegen fehlender Kabinen und Sanitäranlagen nicht als potenzielle neue Heimat.

Neubau für SV Germania Babenhausen laut Knoke (SPD) aussichtslos

Für die hat man – trotz des baldigen neuen Sportzentrums nahe der Joachim-Schumann-Schule – weiter das Hauptfeld am Ostheimer Hang im Visier. Da die Stadt das dortige Gebäude samt Kabinen und Sanitäranlagen abreißen will, wäre dafür allerdings der Neubau einer, wenn auch kleineren, zweckmäßigen Immobilie nötig. Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) hat für ein derartiges Anliegen des Vereins grundsätzlich ein offenes Ohr versprochen. Für die Germania glaubt derzeit aber selbst Coppolecchia nicht daran, dass bald ein Neubau entstehen könnte: „Das ist in der momentanen Haushaltslage lächerlich.“

Neuwahlen des Vorstands gab es bei der schwach besuchten Versammlung des Vereins nicht. Laut Coppolecchia sollen die auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, voraussichtlich im Februar 2020, abgehalten werden.

