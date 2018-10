Globale Kerb im „geilen Nest“

Zu den Höhepunkten der Hergershäuser Kirchweih’ gehörte am Wochenende ein bunter und lauter Umzug, der sich am Sonntag durch die Straßen bis zum Bürgerhaus bewegte, wo die Kerbrede kleine und große Missgeschicke, aber auch lokalpolitische Themen beleuchtete. Rund 20 Zugnummern, einige aus Wagen und Fußgruppe bestehend, rollten bei herrlichem Spätsommerwetter durch die Straßen des größten Stadtteils. Vereine, Freizeitcliquen und mehrere Gruppen ehemaliger Kerbburschen und – mädchen beteiligten sich. Wobei die eine Hälfte der Hergershäuser mitzulaufen schien und die andere begeistert das Publikum am Straßenrand gab.

Jung ist das Dorf, das über ein großes Neubaugebiet verfügt. Das wurde beim Anblick der zahllosen Turner- und Fußballerkinder im Umzug wieder deutlich. Außerdem zeigten sich die Hergershäuser stolz auf ihren Ort, der seit der letztjährigen Kerb den inoffiziellen Titel „Hergershausen – du geiles Nest“ trägt. Wer erinnert sich nicht schmunzelnd an die Hartnäckigkeit, mit der dieses alternative Ortsschild immer wieder am offiziellen Ortsschild angebracht wurde, nachdem das städtische Ordnungsamt es entfernt hatte.

+ Kerbvadder Kai Belzner feierte seine Premiere im so wichtigen Kirchweih-Amt. © Grimm

Das aktuelle Motto „Kerb around the world“, das die meisten Fußgruppen und Wagen aufgriffen, geht auf eine Fotoaktion zurück, bei der die Hergershäuser aufgerufen waren, sich „weltweit, aber auch in Deutschland bei Urlauben oder anderen Aktivitäten mit dem Hergershäuser Kerbschild in der Hand fotografieren zu lassen“, erklärte eine Gruppe ehemaliger Kerbmädchen, die sich als Weltkugeln „verkleidet“ am Umzug beteiligten. International kostümiert waren so die meisten Akteure, von den Kickersfrauen bis zu den Turnerkindern, unterwegs. An den Wagen und Bollerwägelchen waren Slogans wie „Kerb rund um die Welt – Hejeshause alles in de Schatte stellt“ oder auch „Unser Kerb geht um die Welt, jeder fährt hin, wo’s ihm gefällt. Awwer was juckt uns de Welt ihr’n Rest. Am schönste is es doch im geile Nest“ zu lesen. Die Gruppe ANKKB (Als noch kaa Kerbborsche) war nicht „around“, sondern gruselig kostümiert bei der „Kerb beyond the world“, also jenseits im Schatten- und Totenreich, unterwegs. Die „Steaker“ aus dem Neubaugebiet hatten auf ihrem Wagen ein Tanzcafé aufgebaut, in dem jede Menge „Cordula Grüns“ feierten. Der Chor „Junge Töne“ machte Wahlwerbung der besonderen Art und rief bei seiner Demo in Hippie-Kostümen dazu auf, das „Parteibuch gegen ein Songbook“ auszutauschen. Die Gewässerverschmutzung thematisierten die Angler, die an ihren Angeln Packungen mit Fischstäbchen baumeln ließen und auf Plakaten verkündeten „Abfall hat keine Kiemen“.