Google Maps statt Gugelhupf: Liesel Mehring unterhält Senioren

Langstadt - Ein langes Leben und 100 Jahre alt werden – das wollen die meisten. Doch wie erreicht man das? Diese Frage beantwortete Liesel Mehring beim Seniorennachmittag in Langstadt. Von Michael Just

Am Beispiel von Katharina aus Offenbach, kurz „Kättche“ genannt, führte Liesel Mehring vor den Senioren Langstadts als wichtigste Grundlage ein rühriges Leben an. So mache die besagte Seniorin noch Auslandsreisen, lerne Fremdsprachen, habe sich an einer Universität als Geschichts-Studentin eingeschrieben, spiele Golf für ein mittleres Handicap oder bewege sich mit ihrem Tablet-Computer sicher in den neuen Medien. Auch ihre gesunde Lebensweise (Smoothies statt Sahnetorte und Google Maps statt Gugelhupf) sei wichtig, wenn man den Himmel warten lassen will.

Obwohl zurecht Zweifel bestanden, ob es das hochbetagte „Kättche“ aus Offenbach in dieser Form wirklich gibt, schilderte Mehring die „Best Agerin“ ziemlich glaubhaft. „Die heute 80-jährigen sind schließlich die neuen 60-Jährigen“, sagte sie. Deren Motto: Das Sterben heben wir uns bis ganz zum Schluss auf.

Mit ihren heiteren Gedanken eröffnete Liesel Mehring das Programm beim Seniorennachmittag in Langstadt. Die Organisation lag in den Händen des Gremiums der Ortsvereine und hier speziell bei den Anglern des ASV Langstadt. Die Fischer haben dieses Jahr den Vorsitz inne. In seiner Begrüßungsrede schickte der zweite Vorsitzende des ASV, Helmut Pauly, einen großen Dank an die rund 100 über 65-Jährigen, die die Einladung in die Markwaldhalle annahmen. Sie seien die Generation, die Deutschland nach dem Krieg mit aufgebaut und wesentlichen Anteil am heutigen Wohlstand habe. Für ihn ist es deshalb nicht ganz nachvollziehbar, wie die Stadt einst beim Bau der Kita „Kunterbunt“ über fünf Millionen Euro ausgeben konnte und nun für Senioren nicht mal Kaffee und Kuchen drin sind. Von seiner Kritik nahm Helmut Pauly Bürgermeister Achim Knoke, der ebenfalls gekommen war, aus. Er könne nichts zu den von der Stadt vollzogenen Sparmaßnahmen, die das Parlament beschloss und die auch das Ende der städtischen Seniorennachmittage bedeuteten.

Bei der Programmgestaltung erhielt der ASV die Unterstützung von Ortsvorsteher Günther Eckert, dessen Kontakte und Erfahrung sich als hilfreich erwiesen. Nach Kaffee und Kuchen sowie der Eröffnung durch Christel Mehring legten sich drei junge Gardetänzerinnen (Selina Danel, Lena Danel und Nina Segeth) von der Karnevalabteilung des TSV Langstadt ins Zeug. Das passte, schließlich fiel der Seniorennachmittag auf den 11. November.

Als Herzstück des Programms erwies sich auch in diesem Jahr der Auftritt von Schülern der Markwaldschule. Unter der Leitung von Lehrerin Anna Grof und Chorleiter Dieter Haag entstand bei der Kooperation der Markwaldschule mit dem lokalen Gesangverein Liederkranz ein kleines Winter-Musical. Die beteiligten 35 Schüler entstammen aus dem gemeinsamen Kinderchor und der Musik AG der Ganztagsbetreuung.

Im Alter in eine Wohngemeinschaft ziehen Zur Fotostrecke

Die Geschichte entpuppte sich als rührend: Ein Hase bekommt eine Rübe geschenkt. Da er gerade genug zu essen hat, reicht er sie an einen Esel weiter. Da der Esel und danach weitere Tiere genauso handeln, wandert die Rübe immer weiter. Am Ende kommt sie wieder beim Hasen mit der Botschaft an, dass man im Leben die anderen nicht vergessen sollte.

Den Abschluss des Programms gestaltete das Vororchester des Blasorchesters Babenhausen. Mit rund 15 Kindern und Jugendlichen kam es unter der Leitung von Frederike Ott nach Langstadt.

Mit den Tipps von Liesel Mehring erlebten die Senioren über zwei Stunden einen kurzweiligen Nachmittag. Ortsvorsteher Günther Eckert unterschrieb ihren Aufruf für ein rühriges Seniorenleben, bremste aber dennoch ein wenig ein: „Will en Rentner guut gedeie, sollte er middags zwaa Stund‘ leie“, führte Eckert an.

