Vom Granulat bis zur Baugruppe

Babenhausen - Der Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Region sind seit mehr als 150 Jahren ein Zentrum für die Kunststoffherstellung und Kunststoffverarbeitung. Mit der zweiten Themenwoche „Kunststoffstraße“ wird das gewürdigt. Mit dabei: das Territorialmuseum Babenhausen.

Cellba, Continental (ehemals VDO) und Continental-Iroplastics – die kunststoffverarbeitende Industrie hat in Babenhausen eine über 90-jährige Geschichte. Angefangen hat alles mit der Celluloidwarenfabrik Babenhausen (Cellba), die von 1924 bis 1966 Puppen herstellte. Anschließend ließ sich dort Mattel (Barbie-Puppe) für einige Jahre nieder. Kein Wunder, dass das vom Heimat- und Geschichtsverein (HGV) betriebene Babenhäuser Territorialmuseum, Amtsgasse 32, sich auch der kunststoffverarbeitenden Industrie gewidmet hat. Von Anfang an war die sogenannte Kunststoffstraße im Landkreis-Darmstadt-Dieburg in das Museumskonzept eingebunden. „Schon allein die Lage im Kreis zeigt, dass das Territorialmuseum Ausgangs- und Endpunkt der Kunststoffstraße ist. Eine große Übersichtstafel im Dachgeschoss des Museums verdeutlicht dies“, berichtet HGV-Vorsitzender Georg Wittenberger.

„Kunststoff bewegt“ heißt das diesjährige Motto in den zahlreichen Veranstaltungen entlang der Kunststoffstraße, die weltweit einzigartig ist. Durch Kunststoff gelingt es, die Grenzen des wissenschaftlich und technisch Machbaren immer wieder ein Stück zu verschieben.

Unter dem Titel „Kunststoff bewegt – Die Zukunft in Bewegung“ wird in einer Sonderausstellung im Territorialmuseum die Continental AG ihre Produktionsprozesse vom Granulat bis hin zur montierten Baugruppe vorstellen. Diese Ausstellung ist ein Rückblick und zugleich ein Blick in die Zukunft des Standortes und der Produkte. Die Eröffnung findet morgen, 19. Oktober, um 17 Uhr statt. Da der ursprünglich eingeladene Standortleiter Olaf Pannenbäcker von der Continental leider kurzfristig verhindert ist, wird Werksleiter Horst Breitwieser die einleitenden Worte sprechen. Die Ausstellung ist danach jeweils zu den Öffnungszeiten des Museums bis zum 3. Februar zu besichtigen. Die angebotene Werksbesichtigung bei Continental am 24. Oktober ist ausgebucht, teilt Wittenberger mit.

Die Historie: Im März 1959 kaufte die VDO Tachometerwerke Adolf Schindling GmbH in Frankfurt ein Gelände von 400.000 Quadratmetern für ein neues Zweigwerk in Babenhausen. Am 2. Mai 1961 wurde die Arbeit mit 13 Mitarbeitern aufgenommen. Lieselott Linsenhoff legte 1969 als alleinige Gesellschafterin den Grundstein für den zweiten Bauabschnitt. Mitte der 1980er Jahre zählte das Werk rund 3 000 Beschäftige. 1991 erfolgte der Verkauf an Mannesmann, 2011 übernahm Siemens die VDO. Die Continental AG erwarb 2007 die Siemens VDO Automotive AG. (wg/nkö)

