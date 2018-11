Grünewald-Areal: Bebauungsplan wird für Offenlage vorbereitet

Babenhausen - Mit großer Mehrheit hat die Stadtverordnetenversammlung am Montagabend den im Bauausschuss vorgestellten Vorentwurf für die Wohnbebauung auf dem Gelände der Gärtnerei Grünewald zugestimmt. Von den anwesenden Lokalpolitikern stimmten 28 mit Ja.

Drei FWB-Abgeordnete votierten dagegen, aus den Reihen der CDU gab es zwei Enthaltungen. Wie berichtet, sollen auf dem in unmittelbarer Nähe zur Altstadt gelegenen 5325 Quadratmeter großen Areal elf viergeschossige Wohngebäude mit 62 bis 78 Wohnungen und eine Tiefgarage entstehen. Die Visualisierung der Alten Gärtnerei Immobilien GmbH zeigt den Blick entlang der Straße An der Stadtmauer in Richtung Stadtkirche (rechts). Der städtische Parkplatz (links) bleibt erhalten. Über ihn erfolgt die Zufahrt zur Tiefgarage. Claus Schunk vom Aschaffenburger Projektentwickler Kalkan rechnet damit, dass er im Februar oder März einen Bebauungsplan den politischen Gremien vorlegen kann, sagte er auf Nachfrage. (nkö)

Quelle: op-online.de