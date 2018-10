Grünewald-Areal: „Flachdachbunker“ zerstören die Optik

Babenhausen - Um die „Bürgerinitiative für ein l(i)ebenswertes Babenhausen“ (BilB) war es in den vergangenen Monaten ruhig geworden.

Nachvollziehbar: Denn die von Edith Kurtz mitgegründete Initiative hatte sich nach Bekanntwerden der Bebauungspläne für das Grünewald-Areal Ende des vergangenen Jahres formiert. Doch nachdem die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung den vorgestellten Plänen des Aschaffenburger Unternehmens Kalkan eine Absage erteilt hatte, lag das Projekt auf Eis.

Damit ist es nun vorbei. Wie in der vergangenen Ausgabe berichtet, wird Kalkan im November den Stadtverordneten die neuen Pläne – eine reine Wohnbebauung ohne Gewerbeflächen – für das bisherige Gärtnereigelände am Rande der Altstadt vorstellen. In einer dreieinhalbseitigen Stellungnahme hat BilB-Sprecherin Kurtz zu den ihr bekannten Details Stellung bezogen.

Grundtenor ihrer Kritik: Die geplanten Wohnhäuser mit 62 bis 78 Wohneinheiten mit Staffelgeschossen und Flachdächern „zerstören die einheitliche Optik und passen schon mal gar nicht in die Nähe der Altstadt und der Stadtmauer“. In unmittelbarer Umgebung gebe es nur Satteldächer. Daher bezeichnet sie die geplanten Gebäude als „Flachdachbunker“. Als Beispiel führt die BilB die derzeit laufende Bebauung des ehemaligen Feuerwehrgeländes an der Fahrstraße an.

Dort bekomme „man ein Gefühl dafür, was eine zu dichte Bebauung bedeuten kann“. Wie Kurtz erfahren hat, ärgere sich der größte Teil der Anwohner des Ex-Feuerwehrgeländes darüber, dass sie sich nicht gegen den Bau der vierstöckigen Flachdachhäuser und die enge Besiedlung gewehrt haben. „Wir haben daraus gelernt“, berichtet sie: „Wir werden uns weiter wehren.“

Darüber hinaus befürchtet Kurtz, dass durch die Vielzahl an neuen Bewohnern auf dem ehemaligen Gärtnereigelände neue Probleme entstehen. „Die Anzahl der Menschen, die sich während der Schulzeit im Bereich der Kirchgärten aufhalten, ist für das kleine Gebiet bereits sehr hoch, sodass eine Verdichtung der Besiedlung erhebliche Probleme nach sich ziehen würde.“ Auch die Straße „An der Stadtmauer“, die verkehrsberuhigt wurde, sei nicht dazu angetan, den Straßenverkehr im geplanten Ausmaß aufzunehmen.

Da eine Tiefgarage geplant sei, glaubt Kurtz, dass durch diese Bauarbeiten Schäden an den umliegenden Häusern programmiert seien. Bereits bei der Vorbereitung für den Bau des neuen Kindergartens an der Grundschule habe es Schäden bei den Nachbarhäusern gegeben, obwohl dort noch nicht einmal mit dem Bau angefangen worden war. „Der Bau einer Tiefgarage in dem bislang bekannten Ausmaß wird voraussichtlich nicht nur Schäden an den umliegenden Häusern, sondern auch an den beiden Kirchen und an Häusern in der Altstadt nach sich ziehen“, so Kurtz. (red)

