Grünewald-Areal: Kritik an Flachdächern bleibt

An das bestehende Wohnhaus an der Martin-Luther-Straße (ganz vorne) soll eine Doppelhaushälfte angebaut werden. Rechts ist eines der elf geplanten viergeschossigen Wohngebäude zu sehen, die auf dem Grünewald-Areal entstehen sollen.

Babenhausen - Die Lokalpolitik hat Zustimmung für die jüngst im Bauausschuss vorgestellten Bebauungsentwürfe für das Gelände der Gärtnerei Grünewald signalisiert. Kritik kommt von Anwohnern.

Bis zu 16 Meter hohe Geschossbauten und eine Ladenzeile im Erdgeschoss – als vor einem Jahr die Pläne für das Grünewald-Areal vorgestellt wurden, war der Aufschrei, vor allem bei Anwohnern der Altstadt, groß. Schnell bildete sich die „Bürgerinitiative für ein l(i)ebenswertes Babenhausen“ (BILB) mit Sprecherin Edith Kurtz an der Spitze. Nun hat das Aschaffenburger Projektplanungsbüro Kalkan einen überarbeiteten Entwurf präsentiert (wir berichteten). Auch daran übt die BILB Kritik, aber wesentlich moderater, auch weil, die Planer auf Forderungen von Bürgern und Lokalpolitik eingegangen sind beziehungsweise eingehen mussten.

Erfreulich aus Sicht der BILB ist, dass von der ursprünglichen Planung abgerückt worden ist, und nur noch mit einer Höhe von 12,50 Meter geplant werde. Diese Höhe orientiere sich an dem schon heute in der Martin-Luther-Straße stehenden Eckhaus und füge sich damit zumindest von der Stadtmauer her gesehen besser in das Gesamtbild ein. Diese Orientierung schließe jedoch nicht an die weitere Bebauung der Kirchgärten im hinteren Bereich an, kritisiert Kurtz: „Hier wäre ansonsten eine maximale Höhe von zehn Metern gegeben. Die direkten Anwohner, welche selbst nicht die Erlaubnis haben, ihre Häuser um ein oder zwei weitere Stockwerke zu erhöhen, werden massiv benachteiligt und in ihrer Lebensqualität eingeschränkt.“ Hier werde mit zweierlei Maß gemessen: „Bauträger dürfen augenscheinlich höher und massiver bauen als Privatpersonen, welche in Babenhausen ihre Heimat haben.“

Nach wie vor nicht gewollt sind die Flachdächer. „Das Dach eines Hauses gibt diesem sein Gesicht. Flachdachhäuser passen eben nicht inmitten von Satteldachhäuser. In Flachdachsiedlungen können solche Häuser eine Augenweide sein und optisch harmonieren.“

Auch die Reduktion der geplanten Wohneinheiten auf 62 bis 78 Einheiten stieß bei der BILB auf ein geteiltes Echo: „Besser als das, was sie vorher vorhatten“, sagen die einen, „aber immer noch viel zu viel“, sagen die anderen. Das Problem aus Sicht der BILB ist hierbei das nach wie vor nicht gelöste zusätzliche Verkehrsaufkommen. In der Martin-Luther-Straße balle sich schon heute der Verkehr wegen der Grundschule und des Gymnasiums. Bald kommt noch die evangelische Kindertagesstätte hinzu. Auch die Straße An der Stadtmauer würde zusätzlich massiv belastet. „Als positives Signal an die betroffenen Bürger werten wir es jedoch, dass der Bürgermeister angekündigt hat, über einen Zeitraum von sechs Monaten eine Messung von Verkehrsaufkommen sowie gefahrenen Geschwindigkeiten über Geschwindigkeitsanzeigetafeln durchzuführen“, so Kurtz.

Bilder: Babenhausen und Stadtteile Zur Fotostrecke

Als weiteres positives Signal bezeichnet Kurtz, dass Planer Claus Schunk ausführlich auf das „Beweissicherungsverfahren“ bei Bestandsgebäuden in der Nachbarschaft hingewiesen habe. Denn viele Anwohner haben die Sorge, dass durch Erschütterungen beim Bau der Tiefgarage Schäden an ihren Häusern entstehen können. „Auch hier werden wir frühzeitig ganz genau hinschauen und erwarten von der Firma Kalkan eine besondere Vorsicht und Gewissenhaftigkeit“, fasst Kurtz die Forderungen der BILB zusammen.

Erstaunt sei Kurtz gewesen, dass der Magistrat in seinem Antrag das beschlossene allgemeine Wohngebiet in Frage stelle und auf das ursprünglich geplante Mischgebiet verweist. Die BILB begrüßt ausdrücklich den Beschluss des Ausschusses, dieses Thema nicht erneut abzustimmen, sondern an der bereits getroffenen Entscheidung festzuhalten. (nkö)

