Auf zwei Rädern mobil

Hergershausen – Sein Motorrad hat Achim Knick kürzlich gegen ein E-Bike getauscht. Mit seinem Anhänger am Rad fährt er auch zum Einkaufen, zum Wertstoffhof und sogar für Erledigungen bis nach Darmstadt.

Hergershausen – Dass Radwege in vielen Kommunen Mangelware sind und die vorhandenen oft von Autos zugeparkt werden, kann ihn richtig auf die Palme bringen. Der Hergershäuser ist davon überzeugt, dass mehr Leute Wege mit dem Fahrrad erledigen würden, wenn die Infrastruktur besser wäre. „Um unsere Verkehrsprobleme zu lösen reicht es nicht aus, den Autostrom zu lenken. Radfahrer und Fußgänger müssen auch in Betracht gezogen werden. Ein Umdenken hin zu alternativen Verkehrsmitteln muss stattfinden“, ist seine Überzeugung.

Im Herbst hat der pensionierte IT-Manager am sogenannten E-Lotsen-Programm des Landes Hessen teilgenommen. Die dreitägige, vom Land finanzierte Schulung richtet sich in erster Linie an städtische Mitarbeiter, die befähigt werden sollen, „zukunftsorientierte Mobilität in der Kommune zu gestalten“. Knick war als Privatmann ehrenamtlich dabei. Denn bereits seit Jahren interessiert er sich für das Thema. Seit Februar 2018 betreut er das Bürgermobil, ein von der Entega zur Verfügung gestelltes Elektroauto, das im Stadtteil Hergershausen gemeinschaftlich genutzt wird und mit dem Senioren beispielsweise zum Einkaufen gefahren werden.

Während der Schulung in Marburg habe er viel gelernt über E-Mobilität, aber auch Mobilität allgemein, erzählt er. Der Stadt Babenhausen, die seine Reisekosten übernommen hat, sei er dankbar. Seine Übernachtungen hat er aus eigener Tasche bezahlt.

Sein neu erworbenes Wissen und seine Ideen würde er jetzt gerne zum Nutzen seiner Heimatstadt einbringen. In Form kurzer Vorträge hat er verschiedenen städtischen Ausschüssen bereits erläutert, was er bei der Fortbildung erfahren hat. Dabei hatte er allerdings das Gefühl, dass das Interesse sich in Grenzen hielt und „das Thema Auto in vielen Köpfen noch vorherrscht“, so Knicks Eindruck.

„Ein E-Lotse kann Kommunen, Gewerbe und Privatleute rund um das Thema Elektromobilität beraten. Aber man muss eigentlich das gesamte Verkehrskonzept betrachten. Deshalb wäre es sinnvoll, eine Stelle für einen Mobilitätskoordinator einzurichten, der alle Verkehrsbereiche einbezieht. Viele Kommunen machen den Fehler, einfach einen Verbrenner gegen ein Elektrofahrzeug auszutauschen. Damit verlagert man nur die Abgasproblematik zum nächsten Kohlekraftwerk.“ E-Mobilität bedeutet für den Hergershäuser auch alternative Energieerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen und privaten Gebäuden, eine Verbesserung der Ladeinfrastruktur, eine veränderte Stellplatzordnung und Parkraumbewirtschaftung. Zukunftsorientierte Mobilität müsse bei der Planung von Neubaugebieten stärker eine Rolle spielen. „Es ist viel Kreativität und Willen nötig, aber die Kommunen sollten doch der von der Bundesregierung beschlossenen Energiewende Folge leisten und die Zukunft aktiv gestalten. Manchmal kann man schon mit kleinen Maßnahmen, die nicht viel Geld kosten, etwas verbessern“, sagt er. Beispielsweise der Mehrzweckstreifen an der B 26 vom Zweiradshop Niederhofer zum Bahnhof sollte seiner Meinung nach ein ausgewiesener Radweg sein. Das würde den zukünftigen Bewohner der Kaserne die Entscheidung leichter machen, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen.

Von Petra Grimm

Quelle: op-online.de