Holzkunst für den täglichen Gebrauch

Harreshausen - Als Schaffer von filigranen Kunstwerken aus Holz hat sich der Harreshäuser Martin Fleischmann bereits einen Namen gemacht. Jetzt widmet er sich einem alltäglichen Gebrauchsgegenstand. Er fertig Kugelschreiber an. Von Norman Körtge

Schalen, Teller, Kästchen, Bilderrahmen und Tische – die von Künstler Martin Fleischmann aus Holz angefertigten Gegenstände sind echte Kunstwerke. In Ausstellungen hat der Harreshäuser sie schon präsentiert und der Babenhäuser Fotokünstler Reinhold Blaha hat sie so gekonnt in Szene gesetzt, dass daraus ein edler Fotokalender wurde. Ganz aktuell kommt einer von Fleischmann aus einer Robinien-Maserknolle kreierten Schale eine besondere Ehre zuteil. Sie ist von der renommierten „Wood Symphony Gallery“ in Los Angeles in die Ausstellung „The Art Of Giving 2018“ aufgenommen worden. Zusammen mit Werken von weltweit 61 ausgesuchten Künstlern. „Da bin schon ein wenig stolz drauf“, gibt sich Fleischmann bescheiden.

Dabei steht im Fokus seines derzeitigen Schaffens ein ganz anderes Projekt: Kugelschreiber aus Holz. Die Schalen und Kästchen seien zwar künstlerisch wertvoll, aber er wolle etwas anfertigen, was nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch tagtäglich gebraucht wird. Und zum Schreiben brauche man halt immer etwas. „Ars Scribere“ – die „Kunst des Schreibens“ – hat der Harreshäuser die Schreibgeräte-Kollektion genannt.

+ Die einzelnen Bauteile dazu kauft er ein, aus zurechtgeschnittenen Holzblöcken fertig er dann die auf den Millimeter passgenauen Holzhülsen an. © nkö Die ersten Kugelschreiber aus verschiedenen Hölzern hat er bereits angefertigt. Genauer müsste man sagen, er hat in einer unglaublich präzisen Feinarbeit die Hülsen aus einem Holzblock heraus gedrechselt. „An Holzkugelschreibern hat mich immer gestört, dass sie relativ klobig sind“, erzählt Fleischmann und zeigt als Gegenstück die feine Holzhülse. Die Wandstärke beträgt gerade einmal einen Millimeter. Auch die Bohrung müsse absolut exakt sein, ansonsten könnten die beiden Hülsen letztendlich nicht richtig zusammengeschraubt werden. Dass die Kugelschreiberserien mit fortlaufender Nummerierung „Paris“ heißen, sei dem Umstand geschuldet, dass der Bausatz für das Innenleben – also Mine, Metallhülsen, Clip und Spitze – diesen Namen trägt, berichtet der Holzkünstler. Mit bis zu 16 verschiedenen Schleifpapieren mit immer feiner werdender Körnung erhalten die Holzkugelschreiber dann sozusagen den Feinschliff. „Es sieht dann so aus, als sei die Oberfläche lackiert“, erklärt Fleischmann.

+ © nkö Beim Herstellen verwendet der Harreshäuser ganz unterschiedliche Hölzer. Gerne auch von Obstbäumen, da diese in der Regel eine „sehr schöne Maserung haben“. Fleischmann hat damit schon einen echten Aha-Effekt produziert. Vor einiger Zeit habe der Babenhäuser Notar und Gedichte-Rezitator Uwe Friedrich dicke Äste einer Reneklode aus seinem Garten dem Holzkünstler überlassen. Genau aus diesem Holz fertigte er einen der ersten Kugelschreiber an und zeigte ihn schließlich Friedrich. „Er war so erstaunt und konnte gar nicht glauben, dass das Holz von seinem Baum ist“, erzählt Fleischmann.

Mehr zu den Arbeiten von Martin Fleischmann unter www.design-formart.de. Die im Artikel genannte Schale ist unter www.woodsymphony.com zu finden.

Quelle: op-online.de