Illegales Rennen endet mit Unfall

Jemanden aus einem modernen, mit Sicherheitssystemen gespickten, aber dennoch verunfallten Wagen zu retten, ist gar nicht so einfach. Dies Szenario stellte sich Babenhausens Einsatzkräften der Feuerwehr bei ihrer Abschlussübung 2018.

Babenhausen - Schaulustige waren ausdrücklich erwünscht beim Feuerwehreinsatz auf dem Stadthallenparkplatz. Sie wurden sogar aufgefordert ganz nah heranzugehen. Von Petra Grimm

Denn die Babenhäuser Feuerwehrleute zeigten bei der traditionellen Jahresabschlussübung einen Ausschnitt ihrer ehrenamtlichen Arbeit, die inzwischen zu zwei Dritteln aus technischen Hilfeleistungen besteht. „In diesem Sommer hatten wir wegen der langen Hitze und der Trockenheit viele Brände zu löschen“, sagte Stadtbrandinspektor Achim Frankenberger, der das Übungsszenario zur Abschlussübung der Feuerwehr rund um einen Autounfall ausgearbeitet hatte und die große Schaupräsentation auch moderierte.

Ein Novum in diesem Jahr war die Teilnahme der Jugendabteilung, die vor der eigentlichen Übung der Einsatzabteilung einen kurzen Brandangriff demonstrierte. Dazu rückten 14 Jugendliche und ihre Betreuer im Löschfahrzeug an, um die Flammen, die aus einem Holzpaletten-Häuschen schlugen, zu löschen. Mit Erfolg. Ebenso erfolgreich und schnell agierte auch die bei der Übung aus 23 Feuerwehrleuten bestehende Einsatzabteilung, die unter der Regie von Einsatzleiter Siegfried Kinz, eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeug befreite, das sich bei einem illegalen Autorennen überschlagen hatte. So das Szenario.

+ Erstmals zeigte auch die Jugendwehr in Babenhausen ihr Können zur großen Abschlussschau. © Petra Grimm Nachdem ein Sanitäter mit dem Notfallrucksack zum eingeklemmten Fahrer geeilt war, um die Erstversorgung zu leisten, war die erste Herausforderung der Rettungsaktion, das auf der Seite liegende Fahrzeug zu stabilisieren. „Damit es nicht umkippen kann, während wir den Verletzten befreien, wird das Fahrzeug mit dem sogenannten Stabfast System stabilisiert. Dabei werden drei Stützen rund um das Auto verteilt, die mit Zurrgurten und Haken versehen sind und innerhalb weniger Minuten für die nötige Stabilität sorgen“, erklärte Frankenberger. Dieses noch recht neue System ersetzt die schweren Hölzer, die früher benutzt wurden, um ein umgekipptes Auto abzustützen. „Es ist sicherer und vor allem sehr viel schneller angebracht“, wie Einsatzleiter Kinz sagte.



Als nächstes gilt es, immer in Absprache mit dem Rettungsdienst oder Arzt, auf möglichst schonende Weise den Verletzten zu retten. Bevor die Feuerwehrleute jedoch mit Schere und Spreizer loslegten, um das Dach zu öffnen und zu entfernen, kletterte ein Feuerwehrmann in das Unfallfahrzeug hinein, um den Eingeklemmten zu beruhigen und bis zur Befreiung bei ihm zu bleiben. Während der ganzen Aktion wurde ein Pulverlöscher bereit gehalten, um einen unerwartet ausbrechenden Brand sofort zu löschen.

„Das Auto stabilisieren, den Patienten betreuen, das Dach öffnen und entfernen und den Verletzten rausholen“, beschrieb Kinz den Ablauf des Einsatzes, der innerhalb von gut 20 Minuten mit Bravour erledigt war. Wobei die Leistungsanforderungen sowohl an die Feuerwehrleute als auch an die hydraulischen Rettungsgeräten, wie Schere und Spreizer, zunehmen, je sicherer das Auto für die Insassen ist. Das leuchtet ein. Denn je stabiler die Fahrzeuge durch verstärkte Teile, Seitenaufprallschutz und ähnliches geworden sind, desto schwerer ist es für die Retter, diese „Hülle“ zu knacken und zu den Insassen vorzudringen.

Als weitere Herausforderung für die Feuerwehrleute komme hinzu, dass moderne Sicherheitssysteme, wie die Airbags, sich verkeilen können. „Dann löst der Airbag möglicherweise verspätet aus. Das ist auch eine Gefahr für die Rettungskräfte und muss beachtet werden“, sagte Frankenberger. Um auf Nummer sicher zu gehen, könne man Rettungskarten, die von den Autoherstellern online zur Verfügung gestellten werden, einsehen, um zu wissen, wo die Batterie, der Airbag, verstärkte Teile und anderes zu finden sind.

Frankenberger wies darauf hin, dass eine Sichtschutzwand als neuer Ausrüstungsgegenstand bei der Babenhäuser Feuerwehr dazugekommen sei. Denn neben dem Problem der oftmals nicht oder nur zögerlich gebildeten Rettungsgassen für die Feuerwehrfahrzeuge haben die Einsatzkräfte mit einem weiteren zu kämpfen. „Leider gibt es immer wieder Leute, die durch ihre Neugierde die Arbeit der Rettungskräfte behindern. Deshalb wurde von der Köbler Stiftung des Landkreises für jede Kommune eine Sichtschutzwand gespendet, die in kürzester Zeit mit wenigen Handgriffen aufgebaut werden kann“, so Frankenberger.

Quelle: op-online.de