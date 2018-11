Intelligente Technik für die Kläranlage

Bereits seit Anfang des Jahres ist Thorsten Keller der Leiter der Kläranlage. Hier steht er an einem der beiden Nachklärbecken.

Babenhausen - Dass viele Abwasserkanäle in Babenhausen dringend erneuert werden müssen, ist kein Geheimnis. Mehrere Millionen Euro werden dafür in den kommenden Jahren ausgegeben werden müssen. Aber auch am Zielort, der Kläranlage, muss investiert werden. Von Norman Körtge

Eine Zukunftsentscheidung ist dort bereits gefallen. Thorsten Keller ist ein echter Babenhäuser Bub. Und wahrscheinlich dürfte er mit seinen 28 Jahren einer der jüngsten, wenn nicht sogar der jüngste Betriebsleiter einer Kläranlage in Deutschland sein. In Zeiten von Fachkräftemangel ist es eine zukunftsweise Entscheidung, die ohne Tamtam bereits Anfang des Jahres im Norden Babenhausens über die Bühne gegangen ist. Besser gesagt: Gehen konnte. Denn die Stelle des Betriebsleiters war nicht vakant. Vielmehr hat der langjährige Kläranlagenleiter Jürgen Richert nicht nur das Potenzial des motivierten jungen Mitarbeiters erkannt, sondern ist, auch um ihn in zu halten, einen Schritt zurück getreten. Nun ist Keller der Chef, Richert sein Mitarbeiter.

+ Die Heizungsanlage in der Kläranlage soll für zirka 200.000 Euro erneuert werden. © nkö Wer die Möglichkeit hat, mit dem 28-Jährigen über das Gelände der Kläranlage zu gehen, der merkt sofort, dass es eine gute Entscheidung war. Denn Keller ist sich nicht nur der Bedeutung einer Kläranlage bewusst – die auf der städtischen Homepage als eine der wichtigsten Erfindungen der modernen Zivilisation bezeichnet wird –, sondern er zeichnet sich durch Tatendrang und zukunftsweisender Denkweise aus. Dabei kommt ihm nicht nur seine Ausbildung zur Fachkraft Abwassertechnik zugute und dass er noch seinen Meister drangehängt hat (Abwassermeister), sondern auch, dass er noch den Elektromeister gemacht hat. „Die Käranlage läuft größtenteils automatisiert. Da steckt viel Elektronik drin“, berichtet er. Dementsprechend weiß er auch, wie betagt die jahrzehntealten Anlagen, teilweise wie die Heizung aus dem Jahr 1986, sind – und wie groß in den kommenden Jahren der Investitionsbedarf in die Kläranlage sein wird. Zum einen wegen der veralteten Technik, aber auch wegen neuen Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Bei Letzterer spielt etwa die Phosphatbelastung des Abwassers eine Rolle.

„Es geht vor allem darum, die Steuerung intelligenter zu machen und damit auch Energie zu sparen“, sagt Keller. Als eines von vielen Beispielen führt er die Steuerung der Schneckenpumpen am Zulaufpumpwerk an. Diese sorgen dafür, dass das im Klärwerk ankommende Abwasser um etwa fünf Meter angehoben wird, damit es dann in einem Gefälle durch die Kläranlage fließt. Je nachdem wieviel Wasser ankommt, müssen diese unterschiedlich schnell das Wasser befördern. Kostenpunkt für eine neue Steuerung: zirka 30.000 Euro.

Ein eher kleiner Betrag, wenn man sich die Posten in der Investitionsplanung 2018 bis 2022 im Haushaltsplanentwurf betrachtet. 415.000 Euro für das Erneuern der Tropfkörper im Zwischen- und Nachklärbecken, 200.000 Euro für eine neue Heizungsanlage, 580.000 Euro für die Erneuerung der Schaltanlagen in der Kläranlage, 470.000 Euro für neue Schaltanlagen in den Außenstationen, 100.000 Euro für die Steuerung der Blockheizkraftwerke, 60.000 Euro zur Erneuerung der Fettpumpe und der Rohrleitungen, 35.000 Euro für einen neuen Mischer für den Nacheindicker. Alle im Plan genannten Posten summiert, ergibt sich eine Summe von knapp zwei Millionen Euro.

