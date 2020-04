Babenhausen: Gemeinde St. Josef bittet um Spenden für indische Mission

Verteil-Aktion in Jalipudi mit Pfarrer Babu George (Zweiter von links).

Für ihre Patengemeinde bittet die Gemeinde St. Josef in Babenhausen um Unterstützung. Gerade in Corona-Zeiten ist diese Notwendig.

Babenhausen – Die katholische Pfarrgemeinde St. Josef unterstützt seit langer Zeit in Indien eine Patengemeinde. Viele Jahre wurde diese von Pater Matthäus betreut, der auch schon in Babenhausen war und bis heute gute Kontakte hierher hat. Seit rund zehn Jahren wird diese Mission von Pfarrer Babu George, dem Nachfolger von Pater Matthäus, betreut. Sie befindet sich in Jalipudi im Bundesstaat Andrah Pradesh.

Viele Gemeindemitglieder kennen George. Er ist jedes Jahr im Sommer drei Wochen im Pfarreienverbund Bachgau zu Gast, übernimmt seelsorgliche Vertretungen und ist einigen auch zum Freund geworden. Er leistet viel für seine weit verstreute, stetig wachsende Gemeinde - auch durch die kontinuierliche finanzielle Unterstützung seiner Förderer in Babenhausen und in Radheim/Schaafheim/Mosbach.

Viele Menschen in seinem Umfeld beschäftigt er für verschiedene Projekte mehr oder weniger als Tagelöhner. Nun ist durch die derzeitige Corona-Pandemie gerade dort der Lockdown zu spüren. Ausgangssperren und das Unvermögen der indischen Regierung lassen das Dorfleben vollends erliegen. Vor allem den Tagelöhnern ist die Existenzgrundlage entzogen.

Die Gemeinde St. Josef erreichte vor einigen Tagen ein Hilferuf von George. Durch persönlichen telefonischen Kontakt konnte diese verheerende Situation bestätigt werden. George beschafft Lebensmittel für die Bewohner der Dörfer seines Seelsorgebereiches. Er packt Essenspakete für rund zehn Euro und verteilt diese. Solch ein Vorrat reicht für eine Familie für vier Tage – und es sind viele Familien, die versorgt werden müssen. Finanzielle Mittel für diese Hilfe ist sehr nötig.

Die Pfarrgemeinde St. Josef bitte um Spenden für die Menschen in Jalipudi. Sie können unter Angabe „Coronahilfe Babu George“ auf folgendes Konto der Pfarrgemeinde St. Josef überwiesen werden:

Sparkasse Dieburg, IBAN: DE 32 5085 2651 0060 0242 96, BIC: HELADE1DIE. tm

Quelle: op-online.de