An das jüdische Leben wird auf unterschiedliche Weise erinnert

„In der Amtsgasse 16 befanden sich das Schulhaus und die Synagoge der jüdischen Gemeinde Babenhausen. Die Synagoge wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 geplündert und als Bethaus zerstört", steht auf dem mehr als zwei Meter langen Bronze-Gedenkband.

Sie alle erinnern an ehemalige jüdische Bürger, die Opfer der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten wurden. Einigen gelang die Flucht, andere wurden in Konzentrationslagern ermordet. Wie aus der im Rathaus erhältlichen Informationsbroschüre mit Faltplan „Stolpersteine in Babenhausen“ hervorgeht, lebten 1933 noch 18 jüdische Familien in der Gersprenzstadt, es gab eine Synagoge mit Schulhaus, ein rituelles Bad, die Mikwe, und einen jüdischen Friedhof (Potsdamer Straße). Skizziert sind in der Broschüre die Schicksale der Babenhäuser Juden.



