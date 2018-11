Kickers-Spiel aus Komödien-Praxis

Hergershausen - Vor ausverkauftem Saal brillierte die Kickers-Theatergruppe bei der Premiere ihres neuen Stücks „Gute Besserung“, das insgesamt viermal aufgeführt wird. Das Zwerchfell der Zuschauer wurde erwartungsgemäß wieder ordentlich massiert. Von Petra Grimm

Auch im 30. Jahr des Bestehens, beim inzwischen 13. Stück, sind keine Ermüdungserscheinungen bei der Truppe festzustellen. Im Gegenteil: Die Spielfreude der Akteure übertrug sich bereits in den ersten Minuten auf ihr Publikum, das am Ende stehend Applaus spendete. Und es schien fast so, als hätte Lustspielautor Bernd Gombold seinen Schwank über die Gesundheitspolitik und ihre negativen Auswüchse dem dreizehnköpfigen Ensemble direkt auf den Leib geschrieben. So gut passten die Rollen zu den Darstellern, von denen ein harter Kern bereits seit der ersten Aufführung im Jahr 1988, zum 75-jährigen Bestehen des Hergershäuser Sportvereins, dabei war.

In der Regel alle zwei Jahre sorgt die Theatergruppe auf der Bürgerhausbühne temperamentvoll für Tohuwabohu. Sie studieren ausschließlich Komödien ein, und das mit viel humoristischem Talent. Gags mit Lokalkolorit werden natürlich eingebaut. So reichte nun bereits die Erwähnung „Bahnhof in Sickenhofen“ aus, um für Gelächter zu sorgen.

Die Irrungen und Wirrungen des aktuellen Stücks spielen in einer Landarztpraxis, in der die Arztgattin (herrlich überkandidelt: Evelyn Pfeiffer) dafür sorgt, dass sich Privatpatienten wohl fühlen und die lästigen Kassenpatienten möglichst schnell das Weite suchen. Ihr freundlicher und den Patienten zugewandter Ehemann Dr. Klaus Sommer (Walter Morian) und Tochter Katrin (Sabrina Schäfer) kommen kaum gegen die Furie an. Lediglich die patente Arzthelferin Sonja (Simone Ullrich) hat den Durchblick im Chaos, zu dem der Macho-Hausmeister Erkan (Alexander Buia) und der Patient Dr. Götz Wuschnik (Markus Nelhübel) ihren Teil beitragen. Die beiden sind beim Ensemble auf schräge, überzeichnete Rollen gebucht und enttäuschten das Publikum nicht. Bereits ihre äußere Erscheinung – Buia mit langem schwarzen Pferdeschwanz und „voll krassem“ Akzent und Nelhübel als Muttersöhnchen, der mit Billig-Import-Medikamenten aus China gedopt auf der Bühne zum Sexmonster mutiert, sorgten für Lachtränen.

Als echtes Patienten-Dream-Team im Kampf gegen Praxisgebühren und um ärztliche Behandlung auch für Kassenpatienten waren die drei routinierten Laienspieler Sigrun Saul und Günther Stübinger als Ehepaar Rosa und Karl Sommerfeld sowie Wilfried Klein als Opa Fritz Sommerfeld im Einsatz. Das schlitzohrige Familiendreigestirn, das zur Freude der Zuschauer nicht nur untereinander herzhaft stritt, sondern sich auch gegen die Arztgattin zur Wehr setzte, hatte die Lacher auf seiner Seite.

+ Sind beim Kickers-Theater auf schräge Typen gebucht: Alexander Buia (links) als Hausmeister Erkan und Markus Nelhübel als Muttersöhnchen Dr. Wuschnik © P. Grimm Ebenfalls von Anfang an im Team ist Inge Herget, die sich in eine alte Frau verwandelte, die beim falschen Arzt landet, aber dort die Liebe findet. Auf der Suche nach der Liebe war auch eins der drei neuen Gesichter im Kickersteam in der Arztpraxis unterwegs. Anja Walz spielte sich als steinreiche, eingebildete Kranke Eleonore von Himmelsberg, die sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit vor dem Doktor „frei machen“ will, bei ihrem ersten Auftritt in die Herzen des Publikums. Die beiden jungen, männlichen Neulinge des Ensembles, Christoph Breuckmann als Katrins Freund Markus, der zur Tarnung zwischendurch auch als sexy Blondine zu bewundern ist, und Kevin Funck als schleimiger Pharmavertreter Paul Pille, sind ebenfalls talentierte Zugewinne. Am Ende wird natürlich alles gut, drei Liebespaare finden zu einander, die arrogante Arztgattin ist gebändigt und das Publikum geht mir Bildern im Kopf nachhause, über die man auch im Nachhinein noch lachen kann.

Unterstützt wurde die Aufführung von Ingrid Klein als Souffleuse und Nadine Krieger in der Maske. Wer sich nicht rechtzeitig um Karten bemüht hat, muss jetzt wieder zwei Jahre warten. Denn Tickets für das aktuelle Stück gibt es keine mehr: Alle vier Theaterabende sind komplett ausverkauft.

