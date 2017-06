Kleine Raupen mit viel Hunger

Spindelsträucher befallen

Dieser Spindelstrauch in den Hergershäuser Wiesen musste den Ansturm vieler Pfaffenhütchen-Gespinstmotten über sich ergehen lassen, aber er wird nach dem Kahlfraß wieder neue Blätter bilden.

Babenhausen - Den Spindelstrauch, im Volksmund wegen des Aussehens seiner Früchte auch Pfaffenhütchen genannt, findet man häufig in den Wiesen und an Waldrändern in den Gersprenzauen.