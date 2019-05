Christian Kehl holt Katze nach zwei Tagen vom Baum

Wie lange genau Stella auf der Kiefer am Waldrand ausharrte, weiß die Katze nur selbst. Allerdings dürften es um die 48 Stunden gewesen sein.

Babenhausen - Denn am Montagnachmittag war der Stubentiger hoch oben im Baum entdeckt worden und erst am Mittwochmittag hatte das Tier wieder seine vier Pfoten auf festem Boden. Zu verdanken hat Stella dies – ihre Besitzer weilen im Urlaub – einem Baumkletterspezialisten: Christian Kehl aus Groß-Umstadt.

„Ihm gebührt ein großes Kompliment“, lobt der ehemaligen Revierförster Günther Heid den mehr als dreistündigen Einsatz des Profis, der normalerweise seine Seilklettertechnik dafür verwendet, um Baumpflegearbeiten zu erledigen. Heid hatte ihn gerufen, nachdem Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen – wie berichtet – an zwei Tagen vergeblich versucht hatten, zu dem in Not geratenen Tier zu gelangen.

Der Einsatz an der Straße Am Obereichen im Wohngebiet Ost verlangte auch Kehl sein ganzes Können ab. Nicht nur wegen der Höhe von etwa elf bis zwölf Metern. „Der Baumstamm wies Schäden auf und auch die Äste waren brüchig“, berichtet der 35-Jährige, der seit drei Jahren den von den Eltern übernommenen Betrieb im Groß-Umstädter Stadtteil Semd führt. Denn Sicherheit geht vor. Deshalb baute der Kletterer über zwei weitere, standsicherere Bäume eine Seilverbindung auf, die ihn bei einem Stammbruch vor dem Fall in die Tiefe bewahrt hätte.

Doch dazu kam es nicht. Zum Glück. Vor allem für Stella, die bereits beim erfolglosen Rettungsversuch durch die Feuerwehr bis in fast zwölf Meter Höhe geklettert war und letztendlich auf der dürren Spitze ausharrte. „Sie hat gebrummt, als ich langsam den Zweig mit ihr zu mir zog“, berichtet Kehl, der Stellas Zustand als apathisch bezeichnet. Kein Wunder. Neben den zwei Tagen hoch im Baum musste sie auch ungeschützt die vielen Regenschauer am Dienstag über sich ergehen lassen. „Ich glaube, sie wäre nicht mehr von alleine runter gekommen“, meint Kehl. Nachdem er sie endlich fassen konnte, verfrachtete der Baumkletterer Stella in einen Katzenkäfig und ließ diesen dann an einem Seil langsam zu Boden gleiten.

„Die Feuerwehr konnte mit ihren Mitteln hier nicht viel erreichen“, fasst Kehl zusammen. Denn der schief gewachsene Baum war mit einer Drehleiter nicht zu erreichen und auch mit den Steckleitern hätte man nicht in diese Höhe kommen können, meint der Groß-Umstädter.

Häufig werde er nicht zu solchen Tierrettungsaktionen gerufen, erzählt Kehl: „Vielleicht einmal im Jahr.“ Häufiger indes werden seine Kletterkünste in Anspruch genommen, um beispielsweise sich in Bäumen verfangene, teure Drohnen wieder zu ihrem Besitzer zu bringen.

Stellas Dankbarkeit für den Retter hielt sich übrigens in Grenzen: „Ein Kratzer am Daumen“, sagt Kehl und lacht über die kleine Verletzung, die die Katze ihm bei der Rettung zugefügt hat. „Wir haben sie dann auch erst einmal in Ruhe gelassen“, so Kehl. Ein Verwandter der Besitzer haben sie schließlich mit Essen und Trinken versorgt.

VON NORMAN KÖRTGE

Quelle: op-online.de