Anja Hardel-Fehrensen hat sich zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen

Babenhausen - Am morgigen Totensonntag wird der Verstorbenen gedacht. Bei Hinterbliebenen ist dies oft mit Trauer verbunden. Über Facetten der Trauer und den Umgang damit sprach Redakteur Norman Körtge mit der ausgebildeten Trauerbegleiterin Anja Hardel-Fehrensen.

Warum sind Sie Trauerbegleiterin geworden?

Ich bin aufgrund meines Berufes als Krankenschwester schon früh mit Sterben, Tod und Trauer in Berührung gekommen. Dieses Thema hat mich schon immer mal mehr mal weniger beschäftigt. Dadurch bin ich auf das Thema Trauerbegleitung aufmerksam geworden und merkte schnell: Das ist meins.

Wie haben Sie sich dann in das Thema reingearbeitet?

Vor zwei Jahren habe ich mit meiner Ausbildung, die sich an die Richtlinien des Bundesverbandes Trauerbegleitung anlehnt, angefangen. Letztes Jahr im November habe ich nach einer schriftlichen Prüfung meine Urkunde erhalten. Ich bilde mich weiter. Derzeit geht es um die Themen Kinder- und Jugendtrauer, aber auch Suizid.

Wie muss man sich Ihre Arbeit vorstellen?

Meine Vorgehensweisen sind vielfältig. Trauer heißt nicht nur, dass der Trauernde um einen Menschen trauert, der verstorben ist. Verlust heißt auch, dass man einen Menschen durch Scheidung verloren hat und trauert. Trauer kann auch durch den Verlust der eigenen Gesundheit, Verlust der Arbeit ausgelöst werden. Mit dem Trauernden wird mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet, damit er den Verlust in sein weiteres Leben integrieren kann. Dazu gehören zum Beispiel Gespräche, malen, arbeiten mit Geschichten und Märchen. Ich persönlich arbeite auch mit Klangschalen. Hier bietet sich eine besondere Möglichkeit den Trauernden zu unterstützen, damit er sich selbst wieder wahrnehmen kann.

Auf was achten Sie dabei besonders?

Da Trauer in verschiedenen Phasen verläuft, werden die Methoden immer mit dem Trauernden abgesprochen. Wichtig in der Trauerbegleitung ist, dass der Trauernde in seiner Trauer wahrgenommen wird. Er erfährt hier in einem geschützten Raum, dass er mit seinem Schmerz, seinen Gedanken und Gefühlen sein darf. Der Trauernde erfährt in der Trauerbegleitung einen respektvollen Umgang mit seiner Art der Trauer.

Was kann passieren, wenn man Trauer unterdrückt?

Trauer ist ein normaler Prozess, der nach einem Verlust stattfindet. Wir empfinden viele Gefühle nach einem Verlust. Das ist bei jedem Menschen anders. Am Anfang steht aber immer das „Nichtwahrhabenwollen“. Leere, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, sich niedergeschlagen fühlen, Gefühl vom Verlassen sein, Angst und Schuld. Aber auch Wut und Zorn können Gefühle der Trauer sein. Der Trauernde ist in einem Ausnahmezustand. Er muss lernen, mit seinem Verlust zu leben. Kann die Trauer nicht gelebt werden, weil man zum Beispiel wieder arbeiten muss, kann dies auch körperliche Symptome auslösen. Häufig wird dann nur das Körperliche behandelt, aber nicht die eigentliche Ursache.

Was ist bei der Trauerbegleitung Ihr Ziel?

Ziel ist es, für den Trauernden einen Weg zu finden, um den Verlust in sein weiteres Leben zu integrieren. Der Trauernde lernt auch, dass die Trauer immer wieder zurückkommen kann.

Wie sollte man Ihrer Meinung nach mit Trauernden umgehen?

Ich wünsche mir, dass die Trauer wieder einen Platz in unserer Gesellschaft bekommt. Das Trauernde in ihrer und mit ihrer Trauer angenommen werden. Und man soll nicht urteilen: Die ist aber gar nicht traurig, die weint nicht. Die lacht ja schon wieder. Das Gefühl der Trauer ist ein Auf und Ab. Früher war es ganz normal bei einem Todesfall, zum Trauernden nach Hause zu gehen und zu kondolieren. Heute hat man Bedenken, dies zu tun. Auch an Tagen wie Totensonntag darf man einen Trauernden fragen: Wie geht es dir heute?

Haben Sie weitere Tipps?

Gehen Sie auf den Trauernden zu. Bieten Sie konkrete Hilfen an. Kochen Sie ihm etwas. Unternehmen Sie etwas mit ihm. Aber seien sie nicht enttäuscht, wenn Sie Ablehnung erfahren. Wenn der Trauernde merkt, dass sie es gerne machen, wird er sich öffnen. Doch manchmal braucht man einen längeren Atem dazu. Und wichtig: Hören Sie zu. Man muss keine Ratschläge erteilen. Trauernde wissen meist instinktiv, was gut für sie ist. Denn was für den einen gut ist, muss nicht für den anderen gut sein.

