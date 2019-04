Kreuz steht wieder auf dem Altar

Erster Gottesdienst in frisch renovierter Kirche gefeiert

+ Spende aus Altheim: Christa Panknin (mit Mikro), stellvertretende Vorsitzende des Altheimer Kirchenvorstandes, übergab einen symbolischen Scheck an Doris Pohl, ihres Zeichen stellvertretende Vorsitzende des Harpertshäuser Kirchenvorstandes. Fotos: Panknin

Harpertshausen – Christen feiern den Palmsonntag als Tag, an dem Jesus Christus in Jerusalem einzog. In Harpertshausen wurde der Tag als Wiedereinzug in die heimische Kirche gefeiert.