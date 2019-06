Bachgauschüler zeigen „Jetzt aber schnell!“

Nur wer Herr über die Zeit ist, kann im Leben erfolgreich sein. Und Zeiteffizienz gelingt lediglich dann, wenn eine eiserne Selbstkontrolle vorliegt.

Babenhausen –Es sind solche „Weisheiten“, die unsere aktuelle Gesellschaft fast schon verinnerlicht hat und daran kaum noch Zweifel hegt.

Das Hinterfragen übernahm diese Woche in energischer Form eine Reihe von Schülern des Bachgaugymnasiums: Vor dem Schulfest luden die Zwölftklässler aus dem Q2-Grundkurs „Darstellendes Spiel“ zum Stück „Jetzt aber schnell!“ ein. Bereits im Oktober 2010 feierte die Satire von Holger Klän Uraufführung. Mittlerweile hat sich das Problem um eine Welt, die sich immer schneller und hektischer dreht, weiter potenziert. „Wir haben das Werk auf unsere Belange angepasst und zum Teil noch ergänzt“, berichtet Lehrer und Gesamtleiter Michael Gremler, der in den letzten Jahren das Theaterspiel am Oberstufengymnasium wieder richtig in Gang brachte.

Bei „Jetzt aber schnell!“ nimmt eine Gruppe von Menschen mit verschiedenen Berufen an einem Seminar für Zeitoptimierung teil. Durch die Folgen einer Sonneneruption entsteht plötzlich ein Zustand, der Handys, PCs oder Smartwatches nicht mehr funktionieren lässt. Durch einen Stromausfall sind die Teilnehmer zusätzlich von der Außenwelt abgeschnitten. Die scheinbar lebensbedrohliche Panik entsteht nicht aufgrund eines Mangels an Essen oder Trinkbarem, sondern dadurch, dass ein fortschrittlicher Geist keine Sekunde verschwendet. So wird nach alternativen Zeiterfassungsmethoden, wie etwa Wassertropfen, gesucht.

„Unser Stück hat die Besonderheit, dass allen neun Mitspielern eine Hauptrolle zukam“, weiß Gremler. Luise Hesse, Valentina Mehrlein, Alexandra Schlögel, Samuel Niccum, Betty Supp, Vanessa Krämer, Henrike Dietershagen, Luca Kress und Marlene Haas füllten diese aus. Auch wechselte in den 80 Minuten das Bühnenbild nicht. „Das macht die Sache für die Schauspieler anspruchsvoller: Bleibt die Kulisse gleich, schaut man mehr auf die Akteure“, ergänzt der Theaterprofi.

Das Thema der Aufführung war in diesem Jahr ganz wesentlich aus dem Unterricht entliehen. So spielt das Handy nahezu an allen Schulen eine zentrale Rolle, etwa was Verbote im Unterricht oder den Pausen angeht. Parallel ist damit auch der Blick auf eine Gesellschaft verbunden, die im digitalen Zeitalter immer hektischer wird. Im Spiel von Holger Klän tritt der Hausmeister als beruhigender und heiterer Gegenpol auf. Er bezweifelt humorvoll den Nutzen der Zeitoptimierung und führt regelmäßig mit viel Gelassenheit Nachdenkliches an. Dazu gehört die Feststellung, dass morgens zum Kaffee die Zeitung lesen einfach herrlich ist und keinesfalls mit dem schnellen Konsumieren von Nachrichten aus dem Netz zu toppen sind.

Bei der Problematik, ob Zeitoptimierung zum Sinn des Lebens werden darf, bezogen die Bachgauschüler das Publikum direkt mit ein. So wurden die Besucher gleich zu Beginn ebenfalls als Seminarteilnehmer ausgewiesen. Das Bühnengeschehen endete damit, dass die technischen Probleme gelöst werden und das Hamsterrad sich für die dargestellten Charaktere ohne Konsequenzen weiter dreht.

Bleibt die Frage, ob der Inhalt wenigstens am „Modus“ der Jungschauspieler etwas verändert hat. Das vermag Gremler nur vorsichtig zu beurteilen. Wie er sagte, dränge sich ihm dieser Eindruck noch nicht auf. Andererseits gehe es auch nicht darum, gesellschaftlichen Verhältnisse radikal zu verändern. Eher strebe man an, einen kritischen Impuls zu setzen. Dass es wohl vieler solcher Impulse braucht, bewiesen einige Schüler in den Zuschauerreihen: Anstatt ihren Kollegen auf der Bühne zu folgen, verloren sie sich recht schnell in ihre Handys.

